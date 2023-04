Wiederbelebung des Schlossbergs

Boxberg. Die Wiederbelebung des historischen Boxberger Schlossbergs, ein großes Anliegen und angestrebtes Fernziel, für das sich Bürgermeisterin Heidrun Beck und der Gemeinderat schon länger stark machen, nimmt langsam Formen an und die Umsetzung der Schlossbergfestspiele 2023, könnte nach 90-jähriger Unterbrechung, zu einer Attraktion weit über die Grenzen der ehemaligen Amtsstadt werden. Die Aufführungen sind am 5., 6., 12. und 14. Mai, jeweils um 19 Uhr vorgesehen.

Veranstalter sind die Stadt Boxberg in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der „Kubaner Szene“, den Theaterfreunden Schwabhausen, der Amateurbühne Boxberg, den Bläsern der „Fränkischen Herolde“ aus Unterschüpf und mehreren Theaterbegeisterten aus Hirschlanden. Die Bewirtung der Theaterbesucher wird von Vereinen aus der Gesamtstadt Boxberg übernommen.

Den Stein ins Rollen brachte letztendlich ein Gespräch zwischen dem Museumsbeauftragen der Stadt Boxberg, Dr. Dieter Thoma und dem Theater-Autor Jörg Appel, der sich sofort für die Umsetzung der Idee begeisterte. Unter dem Arbeitstitel „Boxberg brennt“, sollen die geplanten vier Freilicht-Theateraufführungen in den beiden ersten Maiwochen an das Jahr 1523 erinnern, als vor genau 500 Jahren die damals größte Burganlage im Main-Tauber-Kreis von den Heeres-Soldaten des Schwäbischen Bundes niedergebrannt und geschleift wurde. Am 15. Juni 1523 wurde die Boxberger Burg vom Schwäbischen Bund niedergebrannt. Dieses Ereignis bildet den historischen Hintergrund der Freilichtspiele. Der Strafkrieg im Auftrag von Fürsten und Städten zielte auf die räuberischen „Plackritter“.

Boxberg galt als „das festeste Adelshaus in ganz Franken, von dem aus dem Bund die meiste Gefahr drohe“. So wurde die Boxberger Burg als erste zerstört. Aus dieser Aktion resultierte später der lange Kampf des Albrecht von Rosenberg um Wiedergutmachung.

Im Stück „Boxberg in Flammen“, das Jörg Appel schrieb, wird Albrecht als Episoden-Figur angelegt. Zur Burgzerstörung feiert er seinen vierten Geburtstag. In späteren Stücken könnte er „heranwachsen“.

Auch eine Liebesgeschichte soll in die Handlung verwoben werden. Für den Autor und Schauspieler ist der Schlossberg mit seiner Atmosphäre eine Stätte, die zum Theaterspiel reizt. „Hier können mehrere Schauspielgruppen zusammenwirken“, so Appel.

Ein paar Details zum weiteren Aufbau: An der Anhöhe beim Parkplatz bieten mittelalterliche Stände damaliges Essen und Trinken an. Die Aufführung selbst benötigt die Terrasse an der Zisterne im Burginneren, an der auch eine Stahlgerüst-Bühne steht, die in zwei Etagen bespielt wird. Hier sitzen auch die Zuschauer. Unterstände, Pferde. Musik und Minnesang beleben die Szene.

„Die Zusammenarbeit der involvierten Theaterfreunde aus Boxberg und der Umgebung klappte von Anfang an vollkommen problemlos“, freute sich Jörg Appel am Sonntag, als sich die Akteure nach langer Probenzeit, bei ziemlich unwirtlichen Witterungsverhältnissen, erstmals auf dem Boxberger Schlossberg zur Probe unter freiem Himmel trafen. „Die 42 Mitwirkenden und die 15 Statisten harmonieren und ergänzen sich bestens“, so der Theaterschreiber, der bereits seit 1993 Inszenierungen für Laientheater zu Papier bringt. Ganze 40 Stücke sind seit dieser Zeit entstanden und unter seiner Regie aufgeführt worden.

In mehreren Gesprächen mit dem Naturschutz und der Denkmalbehörde wurden mögliche Probleme besprochen und so einvernehmlich die Voraussetzungen für die Aufführungen auf dem Schlossberg geklärt.

Als einziges aber großes Restrisiko bleibt jetzt das Wetter, wie der Autor im Gespräch unterstreicht, denn mit Ersatzterminen für weitere Aufführungen wird es schwierig, da alle Mitwirkenden im Alltag ihrem Beruf nachgehen und nicht beliebig zur Verfügung stehen. Vorsorglich wurden daher schon einige „Schlüssel-Rollen“ in den Proben doppelt besetzt.

Für den „äußeren Rahmen“ und die Bespielbarkeit der Naturbühne sorgten in mehreren freiwilligen Arbeits- und Pflegeeinsätzen zahlreiche Boxberger Bürgerinnen und Bürger unter Anleitung von Bürgermeisterstellvertreter Steffen Adelmann, unterstützt von Revierförster Frank Löffler und dem Schlossbergbeauftragten des Heimatvereins Boxberg, Friedhold Pers. So wurden Bäume, Gestrüpp und Hecken entfernt, das Treppengeländer beim Glockenstuhl-Aufgang installiert und die verschiedenen Wege und Pfade wieder begehbar gemacht.