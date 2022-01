Wie viel Freiheit verträgt die Welt?

Oberschüpf. „Muss die Freiheit sterben, damit wir leben?“ titelte unlängst das renommierte Philosophie-Magazin. Im Blick auf die Herausforderungen der Corona- und Klimakrise wird zunehmend deutlich, dass ein Freiheitsmodell, das im maximalen Verfügen von individueller Selbstbestimmung besteht, nicht mehr zukunftsfähig, ja nicht einmal mehr gegenwartstauglich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Walldürner Theaterpädagogin, Sängerin und Rezitatorin Ann-Kathrin Schneider, begleitet von Andreas Schieser am Piano, sowie Dr. Heiner Kücherer von der Kulturkirche haben in einem „Werkstatt-Gottesdienst“ anrührende bis provokative Impulse zum Thema Freiheit gesetzt. Dr. Kücherer wechselte mit kulturtheologischer Tiefenschärfe sekundenschnell zwischen satirischen zeitdiagnostischen Kommentaren („Erotik des Automobils“), philosophisch-theologischen Impulsen, sowie Erzählungen aus der landwirtschaftlichen Lebenswelt der Elterngeneration. Damit rückte das spätmoderne Freiheitserleben, das in Mobilität und Konsum auf immer größere Reichweiten setzt, in einen kritischen Horizont. „Diese Freiheit verbrennt den Planeten“.

Dr. Kücherer erinnerte in seiner gewohnten Dynamik an das „Prinzip Hoffnung“ von Ernst Bloch sowie an das „Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas, beides Perspektiven, die auf eine neue Versöhnung von Menschen und Natur zielen. Freiheit könne zukunftsfähig nur in einer neuen Verbundenheit gelebt werden, die für andere Menschen wie die Natur empathisch werde. Es gehe darum „zu fühlen, was die Welt fühlt“ – so der bekannte Arzt, Neurologe und Psychologe Joachim Bauer in seinem neuesten Buch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ann-Kathrin Schneider und Andreas Schieser entführten die Sinne mit sehr freien Arrangements von Popsongs von Snow Patrol, Tom Petty, Tracy Chapman bis John Lennon in die Welt von Imagination und Phantasie. Alle Songs zeigten in ihrer Weise, wie es möglich ist, frei zu denken und zu empfinden und doch für Schattenseiten wach zu bleiben.

Besonders intensiv wirkte dabei die Interpretation von Tracey Chapmanns „Talking about a revolution“. Ann-Kathrin Schneider vermag Songs sensibel bis explosiv zu singen – und zuvor mit einer präzisen Sprechstimme zu rezitieren.

Der Werkstatt-Gottesdienst war so etwas wie eine Mischung aus Pop and Lyrics, Heute-Show, Vortrag und Andacht: also Religion, die empfinden und denken lässt und dabei auch noch gut unterhält. Mehr davon.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3