In einer breit angelegten Impfaktion wurden Gäste der Tagespflege und das Pflegepersonal der Sozialstation Boxberg geimpft.

Boxberg. Oberste Priorität hat die Sicherheit von Gästen der Tagespflege und des Personals der Kirchlichen Sozialstation Boxberg im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Den besonderen Hygienemaßnahmen und die regelmäßigen Schnelltest für die Gäste der Tagespflege und den Betreuungsgruppen sowie des Personals der Sozialstation gilt hierbei ein ganz besonderes Augenmerk. Sicher ein Grund, dass bisher keine Corona-Infektionen im Tätigkeitsbereich der Sozialstation Boxberg aufgetreten sind.

Um diese Sicherheit auch künftig zu gewährleisten ist für die beiden Vorsitzenden der Kirchlichen Sozialstation Boxberg, Andrea Dittmann und Maria Heim, und ihr Team von ganz besonderer Wichtigkeit. Mit einer breit angelegten Impfaktion durch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim bei der Sozialstation Boxberg wurde nun die Möglichkeit geschaffen, den Corona-Infektionsschutz für die Gäste der Tagespflege und das Personal weiter zu erhöhen. Ein freiwilliges Impfangebot das die Tagespflegegäste zu 100 Prozent und das Personal zu 93 Prozent nutzten.

Es war eine organisatorische und logistische Mammutaufgabe für die Verantwortlichen und das Team der Sozialstation. Schon das Erreichen der Impfmöglichkeit vor Ort durch das mobile Impfteam wie auch die Vorbereitungen verlangten Höchstleistungen der Verantwortlichen. Galt es doch für die mehr als 100 Impfwilligen (Tagespflegegäste und Betreuungskräfte) die nötigen Vorarbeiten wie Erfassung, Information, Aufklärung, Zustimmungserklärungen, usw. zu organisieren beziehungsweise durchzuführen und mit dem Kreisimpfzentrum (KIZ) und dem Impfteam abzustimmen.

Beispielhaft war die Organisation und Ablaufplanung am Impftag. Von der Regelung des Hin- und Rücktransports der Tagespflegegäste über Parkmöglichkeiten (Edeka Waibel und Firma Schweizer stellten hierfür Parkmöglichkeiten bereit), Abstandsregelungen, Temperaturmessung, Hygienemaßnahmen dazu die notwendigen und organisatorischen Impfvorbereitungen und Impfabläufe in den Räumen der Sozialstation waren bestens vorbereitet, so dass die Impfungen von den vier vom KIZ kommenden Impfärzten – trotz der umfangreichen ärztlichen Dokumentationsarbeiten –recht zügig durchgeführt werden konnten.

Ein dickes Lob für die durchweg positive Organisation, Vorbereitung und Durchführung dieses mobilen Impftages gab es vom gesamten Impfteam für das Vorstands- und Organisationsteam der Sozialstation. „Beispielhaft“ so das Ärzteteam am Ende eines intensiven und anstrengenden Impftages.

Bis ein vollständiger Impfschutz gewährleistet ist, ist noch eine Zweitimpfung notwendig, die am 24. April wieder bei der Sozialstation Boxberg durchgeführt wird. Trotz Impfung haben auch weiterhin die geltenden Hygienemaßnahmen im gesamten BereichGültigkeit.