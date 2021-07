Wer verfügt über Braugestenproben?

Main-Tauber-Kreis. Sowohl für die Landesbraugerstenschau am Dienstag, 14. Dezember, in Herrenberg als auch für die Braugerstenschau im Main-Tauber-Kreis Anfang kommenden Jahres werden Braugerstenproben gesucht. Die ungereinigten Proben im Umfang von etwa vier bis fünf Kilogramm können ab der Ernte beim Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, oder direkt im jeweiligen Lagerhaus bei der Anlieferung der Braugerste abgegeben werden. Der Vollgerstenanteil sollte über 90 Prozent betragen und der Eiweißgehalt zwischen mindestens neun und maximal zwölf Prozent liegen. Annahmeprotokolle liegen in den Lagerhäusern aus oder können beim Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/4827-6307 und -6316 angefordert werden. lra

