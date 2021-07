Wer hat’s gesehen?

Königheim. Drei Verkehrsteilnehmer haben am Samstag eine gefährliche Fahrweise an den Tag gelegt. Ein 51-Jähriger zeigte an, dass er gegen 16.50 Uhr bei Königheim von zwei Motorrädern und einem Pkw gefährlich überholt wurde. Er war auf der B 27 von Weikerstetten Richtung Schweinberg unterwegs, als er trotz Gegenverkehrs von zwei Motorrädern überholt wurde. Um einen Verkehrsunfall zu verhindern, bremste er sein Fahrzeug ab und wich nach rechts aus. Kurz darauf wurde er in einer Rechtskurve von einem Pkw überholt. Auch hier bremste der Überholte ab, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1