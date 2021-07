Wenn Evergreen auf Neuzeit trifft

Schwabhausen. Bemerkenswerte Songs aus Soul, Blues, Rock, Folk und Reggae der letzten 60 Jahre Musikgeschichte gibt es am Freitag, 23. Juli, in Schwabhausen live zu erleben. Die evangelische Kirchengemeinde des Ortes ruft zu einem Open-Air-Konzert mit der Band „Toneart“ auf. Präsentiert werden ausgewählte Stücke mit Tiefgang von Supertramp, den Doobie Brothers, Gloria Gayner, Sting, Zaz, Suzanne Vega, Steve Wonder, den Beatles, Ed Sheeran und vielen anderen.

Die Formation überrascht unter anderem mit eigens für diesen Abend arrangierten Songs zu Themen wie Freiheit & Frieden, Liebe & Gerechtigkeit, Wahrheit & Machtmissbrauch. Christiane Weber (Geige/Gesang) und Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) präsentieren dazu Lieder aus ihrem letzten Album „Wärme“. Weitere Musiker sind Arnd Bröker (Bass) und Benedikt Rauch (Percussion).

Das Open-Air am Freitag, 23. Juli, beginnt um 19 Uhr auf dem Platz vor der Kirche. Da nur wenige Bänke vorhanden sind, empfiehlt der Veranstalter, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung muss das Konzert entfallen. Auf die aktuell gültigen Hygienevorschriften ist zu achten. pm