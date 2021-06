Weitere Einsparungen unvermeidbar

Adelsheim/Boxberg. Mit Corona bedingter Verspätung fand am Freitag die Frühjahrssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg statt. Erstmals tagte die Synode online, was dank der technischen Unterstützung durch Pfarrer Thomas Schnücker weitgehend reibungslos verlief. Schwerpunktmäßig beschäftigten sich die 35 stimmberechtigten Synodalen sowie mehrere beratende Teilnehmer mit dem Doppelhaushalt der Jahre 2020/21.

Der Leiter des evangelischen Verwaltungs- und Serviceamts, Patrick Schork, präsentierte der Synode einen ausgeglichenen Haushalt, der nach kurzer Beratung mit großer Mehrheit angenommen wurde. Noch wirken sich die durch den demografischen Wandel und Austritte sinkenden Mitgliederzahlen nicht gravierend auf die Finanzsituation aus. Dass sich dies in den kommenden Jahren jedoch ändern werde, daran ließen die verschiedenen Redner keinen Zweifel.

Pfarrer Karl Kreß, der die Synode als Vorsitzender leitete, erläuterte, dass die Landeskirche in dem Jahrzehnt bis 2032 rund 20 Prozent ihrer Ausgaben einsparen und zehn Prozent in Hinblick auf neue Herausforderungen (etwa das Ziel der Klimaneutralität) umschichten müsse. Die bevorstehenden Einsparungen von insgesamt 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Ausgabenniveau würden auf allen Organisationsebenen der Landeskirche zu erbringen sein.

Dekan Rüdiger Krauth betonte in seinem Bericht, dass die beginnende Diskussion um die notwendigen Einsparungen mit inhaltlichen Überlegungen zum Auftrag der Kirche und sinnvollen Schwerpunktsetzungen einhergehen werde. Er zeigte sich optimistisch angesichts der großen Kreativität, Solidarität und des großen Engagements von Haupt- und Ehrenamtlichen, mit dem diese auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagiert haben. Auch Schuldekan Martin Schwarz erinnerte in seiner Andacht daran, dass herausfordernde Zeiten für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, kein Grund zu Mutlosigkeit darstellen. Die wunderbare Bewahrung des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten zeige, dass Gott in scheinbar ausweglosen Situationen „unmögliche Möglichkeiten“ eröffnen könne. Es gelte daher, den Blick weg von der eigenen Frustration über Corona, die Lage der Kirche und gesellschaftliche Probleme auf Gottes Möglichkeiten zu richten. Durch Gebet und Rechnen mit Gottes Handeln eröffne sich ein Weg, der in die Freiheit führt. evkb

