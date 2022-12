Weihnachtssingen unterm Christbaum

Oberschüpf. Das Singen und Musizieren unterm Weihnachtsbaum am Dorfplatz zieht nach wie vor viele Ortseinwohner und Gäste an, dabei zu sein, wenn am ersten Weihnachtsfeiertag die Chorgemeinschaft Oberschüpf/Sachsenflur unter Susanne Oehm-Henninger die Feierstunde bereichert mit Weihnachtslieder, dabei vom Musikverein Unterschüpf mit Marcel König verstärkt mitwirkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Reiner Preis freute sich in seinen Willkommensgrüßen, dass so viele Besucher gekommen waren. Er zog ein Resümee über die geleistete Arbeit das Jahr hindurch. Auch Pfarrer Dr. Heiner Kücherer ließ es sich nicht nehmen, ein paar nachdenkliche Worte zur Weihnachtszeit an die Besucher zu richten. Zum traditionellen Brauchtum in Oberschüpf gehört, dass alle Älteren ab 70 mit einer großen Weihnachtsbreze vom Ortsgremium beschert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte sich wieder gut gerüstet mit Glühwein und Würstchen, was gerne angenommen wurde und den unterhaltsamen Weihnachtsabend bereicherte. wahe