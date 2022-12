Weihnachtliche Klänge erwärmten die Zuhörer

Epplingen. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ klang es aus vollen Kehlen anlässlich des Adventskonzerts in der kleinen Dorfkirche von Epplingen. Der neue Dirigent, Claudio Berberich hatte mit seinen Sängern den ersten öffentlichen Auftritt nach der Pandemie. Überraschend war die gute Besetzung von Sängerinnen und Sängern, entgegen bei so manchen Chören, die aufgrund fehlender Sangeswilligen ihren Chor aufgeben mussten oder noch kämpfen ums „Überleben“. Eine der beiden Vorsitzenden Christel Müller durfte die vielen Zuhörer begrüßen um ihnen mit einem Blumenstrauß an vorweihnachtlichen Liedern Herz und Seele zu öffnen.

Einen „Andachtsjodler“, erst neu gelernt, zierte den Anfang und das Ende des Konzerts. Der Reihe nach folgten bekannt stimmige Lieder: „Maria durch den Dornwald ging, oder „Wir warten auf das Licht“, die mit „Tochter Zion“ und „Neue Hoffnung“ in Präsenz auf die Weihnachtszeit einstimmten.

Nach „Zündet die Lichter der Freude an“ wurde der Gesangverein begleitet an der Orgel bei dem Weihnachts- und Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert „Es ist ein Ros entsprungen“. Die ganze Gemeinde durfte mitsingen zum Abschluss bei: „Leise rieselt der Schnee“.

Abschließend wurden die Gäste vom Vorstand in die Kulturscheune eingeladen zu Glühwein und Punsch, ebenso zu von den Frauen gebackene kulinarische Epplinger Häppchen. wahe