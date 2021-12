Was ist Trost?

Was tröstet Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Oder wer? Und wie trösten Sie? Ihre Kinder vielleicht, wenn sie hingefallen sind oder etwas kaputt gegangen ist. Oder die Nachbarin, die ihren Mann verloren hat. Und wie trösten Sie sich selbst? Können Sie das? Sich selbst trösten?

Im Advent singen wir „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ Bei dieser Liedstrophe stelle ich mir immer Menschen mit zurückgelegten Köpfen und Herzen voller Hunger vor, voller Sehnsucht, voller Bedürftigkeit, Menschen auf vertrocknetem Land, innerem Land. Menschen, denen Trauer oder Sorgen die Lebenskraft und die Hoffnung genommen haben.

„O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ.“, geht das Lied weiter. Aber nein, nicht nur ein Tau, das reicht nicht: Lass es regnen, lass es fließen! „Ihr Wolken, brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus.“

Im Advent singen wir Hoffnungslieder und benennen damit die Lücke zwischen dieser Welt und der göttlichen Wirklichkeit, die Lücke zwischen dem, wie es ist, und dem, wie es auf der Welt und zwischen den Menschen sein sollte, wenn es gut wäre, die Lücke zwischen der Realität, in der wir leben, und der göttlichen Verheißung, dem guten Willen Gottes für uns Menschen.

Im Advent machen wir uns diese Lücke bewusst - als Wartende. Wir stellen uns in die Lücke und singen, rufen, hoffen, warten und erzählen uns Hoffnungsgeschichten vom Kommen Gottes in die Welt. Wir schärfen unsere Sinne dafür, dass Veränderung immer möglich ist, auch zum Guten. Und vielleicht ist das schon der Anfang vom Trost: das Bewusstsein für diese Lücke wachzuhalten und sich zu versammeln, den Kopf zurückzulegen und auf Trost zu warten, wie auf Regen.

Der Advent ist die Zeit der Gleichzeitigkeit. Die Zeit, in der wir gleichzeitig die Dunkelheit benennen und ans Licht glauben, gleichzeitig realistisch und hoffnungsvoll sind, gleichzeitig glücklich und verzweifelt. Und vielleicht ist das schon der Anfang vom Trost, dass das so sein darf und wir Worte dafür finden und Lieder dafür haben. Dort in der Lücke und der Gleichzeitigkeit wird der Trost uns finden, der Trost der ganzen Welt.

Dr. Verena Mätzke, evangelische Pfarrerin, Wertheim