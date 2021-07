Grünsfeld. Das Bildungszentrum Tauberbischofsheim und die Diag KAG Main-Tauber bieten unter Leitung von Dr. Nicole Bangel, Biologin und Yogalehrerin, am Samstag, 7. August, von 19.15 bis 21.30 Uhr Waldbaden in Grünsfeld an. Waldbaden bedeutet, mit allen Sinnen die wohltuende, heilsame Atmosphäre des Waldes zu genießen. Bei diesem besonderen Waldbaden erleben die Teilnehmer die mystische Stimmung der Abenddämmerung im Wald. Die Gäste tauchen ein, in die wunderschöne Atmosphäre des Waldes, wenn die Sonne untergeht und die Natur langsam zur Ruhe kommt. Die Teilnehmer gehen langsam, schlendern und verweilen. Informationen über die Hintergründe des Waldbadens begleiten die Gäste ebenso wie Atem-, Achtsamkeits- und Sinnesübungen, die auch im Alltag fortgeführt werden können. Anmeldung unter: Bildungszentrum Tauberbischofsheim, Telefon 09341/897652, oder Rita Stephan, Grünsfeld, Telefon 09346/1277, sowie E-Mail: info@bildungszentrum-tauberbischofsheim.de. Treffpunkt ist am Waldparkplatz Vockenberg. Leichte Kondition für eine Strecke von einem bis drei Kilometer ist erforderlich. Die Teilnehmer gehen sehr langsam und sollten dem Wetter angepasste, warme Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Lange Beinkleidung ist im Wald empfehlenswert. Je nach Witterung ist auf Regen-, Sonnen-, oder Insektenschutz zu achten.

