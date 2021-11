Wahres Glück erlebt man nur gemeinsam

Das Inklusionstheater „Sprungbrett“ beeindruckte in der Kulturkirche Unterschüpf mit einer außergewöhnlichen Aufführung des Grimm-Märchens „Hans im Glück“.

Unterschüpf. Vertrautes in neuem Gewand, anspruchsvoll inszeniert und mitreißend gespielt. Wieder einmal bewies das Inklusionstheater „Sprungbrett“ am Wochenende: Märchen sind kein „Kinderkram“.

„Über Jahrhunderte hinweg mündlich überliefert – lange vor Radio, Film, Fernsehen und Internet – waren die Märchen nur eines: Unterhaltung – und zwar für Erwachsene.“ Entspannt lehnt sich das Publikum in den Bänken zurück und lauscht der Stimme von Monika Schumann. „Peng!!!“ Ein lauter Knall unterbricht die Erzählerin, lässt die Zuschauer hochfahren. Erschrockene, fragende Blicke: „Was ist das?“ Das ist Theater. So muss es sein: Wie ein Urknall, wie eine Explosion – mitreißend, aufrüttelnd, dramatisch, Fragen aufwerfend und Nachdenklichkeit hinterlassend.

Sozialer Abstieg

Zögernd nähern sich die Schauspieler dem dicken Buch, das mit lautem Donnerknall von der Empore herabgesaust und im Mittelgang liegengeblieben ist. Milena Feldhoff hebt es behutsam auf, liest vor, was in großen Buchstaben auf der aufgeschlagenen Seite steht: „Hans im Glück – ein Märchen der Gebrüder Grimm.“

„Welch ein Glück, dass wir wieder Theater spielen können!“ Dr. Sabine Kaplirz zu Sulewicz, Vorsitzende des Vereins Sprungbrett, heißt die zahlreich erschienen Zuschauer in Unterschüpf willkommen. Freundliche Worte zur Begrüßung auch von Andreas Stierle, dem Leiter des Kulturfördervereins der Kulturkirche. Die bekannte Geschichte vom sozialen Abstieg eines unverbesserlichen Optimisten und Lebenskünstlers präsentiert Regisseur Florian Brand als „theatrale Werkschau“. Hautnah erlebt das Publikum Theaterarbeit und macht sich mit dem Ensemble auf die Suche nach dem Glück.

„Pass auf! Am Ende stehst du mit leeren Taschen da.“ Ulrich Lauterbach ist die Stimme des „Mahners“, der den naiven Hans immer wieder auf den Weg der Vernunft zurückzuführen versucht. Dabei hat alles so erfolgversprechend angefangen. Sieben Jahre hat Hans seinem Meister treu gedient. Als Lohn erhält er einen Klumpen Gold, so groß wie sein Kopf. Angesichts eines solchen Reichtums kann man schon mal ins Grübeln und Rechnen kommen. „Wie groß ist eigentlich so ein Kopf?“, fragt Frank Dimler und nimmt Maß bei Michael Illig.

Unter Berücksichtigung von spezifischem Gewicht und aktuellem Goldpreis kommt er auf einen Monatslohn von sage und schreibe 29 800 Euro. „Wow!“ Den Schauspielern verschlägt es den Atem. Wer könnte sich der Faszination von Gold entziehen? Welch ein Blitzen und Funkeln, welch eine Pracht! Reich behängt schweben sie wie in Trance über die Bühne. Aber ach, wo bleibt die erhoffte Zufriedenheit, das ersehnte Glück? Auf Überfluss folgt allzu schnell Überdruss. „Geld ist für mich gar nicht so wichtig“, versichert Schauspieler Michael Illig. Im eingeblendeten Videofilm zeigt er, was ihn glücklich macht: Der gelungene Start in die Selbständigkeit, das Leben in einer tollen Wohngemeinschaft, ein Job, der Spaß macht und das neue Fahrrad, gekauft vom ersten eigenen Geld.

Die Schauspieler stellen entscheidende Fragen: Was brauche ich wirklich? Womit werde ich glücklich? Bewegung und Sport lautet das Glücksrezept von Frank Scheufele: „Jeden Tag gehe ich laufen, das setzt echte Glücksgefühle in mir frei“. Glücklichsein ohne Freundschaft und Liebe? Für Delilah Döhner unvorstellbar: „Eine Familie zu haben, das ist für mich Glück.“

Besitz kann schwere Last sein

Besitz kann zur Last werden. Schwer drückt der Goldklumpen, auf die Schultern. Die zufällig vorbeikommende Reiterin (Monika Schumann) braucht keine große Überredungskunst – im Nu tauscht Hans, mit viel Witz gespielt von Frank Dimler, Gold gegen Pferd. Was aber soll er mit einem Pferd, das er nicht zu reiten versteht? Zum Glück bietet sich erneut die Gelegenheit zu einem äußerst vorteilhaften Handel: Bockiges Pferd gegen sanfte Kuh – „und noch ‘ne Menge Milch dazu.“

Doch die nach Videoanleitung von Delilah Döhner und Frank Scheufele „zusammengebaute“ Kuh erweist sich als Fehlgriff. Ärgerlich beendet sie unter dem Gelächter der Zuschauer die Melkversuche am „Tetra-Pak-Euter“ mit einem gezielten Tritt in Hansens Hinterteil. Ohne Bedauern trennt er sich von der nutzlosen Kuh, erwirbt ein schlachtreifes Schwein, das er wiederum eilig gegen eine Gans einwechselt. Zeit, den Regisseur nach seiner Definition von Glück zu fragen. Als Stargast in der Talk-Show „Ganssss direkt“, kommt die Frage von Moderator Frank Dimler nicht „gänslich“ unerwartet. „Für mich ist es ein großes Glück, wenn ich an etwas mitwirken kann, was größer ist als ich. Etwas, was ich allein gar nicht schaffen kann, so wie dieses Stück.“

Indessen hat Hans einem ausgebufften Scherenschleifer (Ulrich Lauterbach) die Gans gegen wertlose Schleifsteine überlassen, die er am Ende aus Ungeschick in den Brunnen fallen lässt. Frei von aller Last ruft Hans aus: „So glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne!“

Deutlich stellt das Ensemble den Sinn des Märchens heraus: Das wahre Glück liegt nicht darin, immer mehr Besitz anzusammeln oder irgendetwas Besonderes in der Welt zu werden. Denn wer ist der reichste Mensch auf der Welt? Natürlich der, der alle seine Wünsche erfüllen kann. Und wer erfüllt sich alle Wünsche? Der, der innerlich zufrieden ist.

Glücklichsein ist ein Maßanzug. Für jeden bedeutet es etwas anderes. In einem Punkt sind sich alle einig: Wahres Glück erlebt man nur gemeinsam. Glück muss man teilen. „Ich habe meine Eltern verloren. Das war eine schwere Zeit. Hier im Theater habe ich eine neue Familie gefunden“, erzählt Frank Scheufele. Herzlich umarmen sich die Schauspieler, Menschen mit und ohne Handicap liegen sich in den Armen, tanzen zum Song „Happy“. Ein nicht enden wollender Applaus durchbraust die Kulturkirche. Das gerührte Publikum spürt: Diese Szene ist nicht gestellt, sie ist ehrlich und echt. Welch ein Glück!