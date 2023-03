Vollsperrung an der Anschlussstelle Boxberg (Nord)

Boxberg. Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Boxberg (Nord) auf der Richtungsfahrbahn Heilbronn sind von Freitag, 31. März, ab 17 Uhr, bist Montag, 3. April, 5 Uhr, gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

An diesem Wochenende wird die sanierungsbedürftige Fahrbahndecke der Anschlussstelle erneuert. Für das Abtragen des alten Belages sind umfangreiche Fräsarbeiten erforderlich; dabei werden alle vorhandenen Markierungen entfernt. Nach erfolgter Erneuerung der Asphaltschicht werden die Fahrbahnmarkierungen wiederhergestellt. Nach deren Trocknung ist die Sanierung dann abgeschlossen. An der Anschlussstelle wird das ganze Wochenende gearbeitet, um so pünktlich zum Wochenbeginn den Verkehrsteilnehmenden wieder freie Fahrt zu ermöglichen.

Auch der P+M-Bereich an der B 292 wird ab Donnerstag, 30. März, von 0 Uhr bis einschließlich Dienstag, 4. April, 12 Uhr gesperrt. Die Fläche wird zur Baustelleneinrichtung benötigt.

Während der Arbeiten gibt es ausgeschilderte Umleitungen. Verkehrsteilnehmende aus Richtung Würzburg, die von der A 81 mit Fahrtziel Boxberg abfahren wollen, sollten schon an der Anschlussstelle Ahorn abfahren und dann die Bedarfsumleitung U18 (über Buch, Ahorn, Berolzheim) nehmen. Alle Verkehrsteilnehmenden, die aus dem Raum Boxberg in Fahrtrichtung Heilbronn starten wollen, gelangen auf der U20 (über Berolzheim und Rosenberg) bis zur Anschlussstelle Osterburken.