Virtueller Rundgang durchs Versuchsfeld

Schwabhausen. Der Fachdienst Landwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis veranstaltet zusammen mit dem Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises am Mittwoch, 28. April, für alle interessierten Landwirte einen virtuellen Feldrundrang am Zentralen Versuchsfeld in Schwabhausen. Beginn ist um 20 Uhr.

Entwicklungsstand der Kulturen

Die Pflanzenproduktionsberater beider Landwirtschaftsämter sprechen den Entwicklungsstand der Kulturen an und diskutieren mit den Landwirten Fragen zur weiteren Bestandsführung in Bezug auf Düngung und Pflanzenschutz bis zur Ernte. Die Veranstaltung wird nicht als Fortbildung zum Sachkunde-nachweis anerkannt.

Registrierung

Bei dem virtuellen Feldrundgang handelt es sich um eine Online-Veranstaltung mithilfe der Software Cisco Webex. Eine vereinfachte Registrierung mit E-Mail-Adresse, Name und Vorname ist vorab erforderlich. Bei Interesse kann man sich mit dem Stichwort „Vegetationsfeldtag“ via Mail unter LWA-Veranstaltung@main-tauber-kreis.de oder telefonisch bei folgenden Personen melden: Maximilian Ferner, Telefon 07931/4827-6324 oder mobil 0175/9562675; F. Waldorf, Telefon 06281/5212-1604 oder 0175/7231872; H. Spies, Telefon 06281/5212-1606 oder 0175/7231870.

Begleitend zu der Onlineveranstaltung findet man am Versuchsfeld einen Briefkasten mit Feldbroschüren, anhand der man sich selbst auf dem Feld orientieren kann und in dem zu den einzelnen Sorten alle relevanten Parameter beschrieben sind. zug

