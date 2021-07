Vier Töchter als belebendes Element

Schweigern. Irma und Günter Wild aus Schweigern feierten am Donnerstag diamantenen Hochzeit. „Ein Leben in persönlicher Fürsorge an Mitmenschen, im ehrenamtlichen Engagement“ stand in Großbuchstaben auf der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, die Irma Wild vom damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel überreicht bekam. Diese Auszeichnung in Hochachtung persönlicher Nächstenliebe könnte man auch Ehemann Günter Wild zuordnen.

Günter Wild, in Oberschüpf geboren, wuchs mit vier weiteren Geschwistern auf, ist dort zur Schule gegangen und musste schon als Ältester kräftig in der Landwirtschaft mithelfen, nachdem sein Vater erst 1949 als Spätheimkehrer vom Krieg nach Hause kam. Der Jubilar arbeitete im Gemeindewald und half den Bauern mit seiner Dreschmaschine. Ab 1960 arbeitete er über 30 Jahre als Lkw-Fahrer bei der Firma Schleith und Felix in Schweigern.

1961 heiratete Günter Wild seine Irma. Den beiden wurden vier Mädchen geschenkt: Waltraud, Ilona, Heidi und Jasmin. Nachdem dem Ehepaar von Berta Behringer ein altes Fachwerkhaus überlassen wurde, wurde dies abgerissen und wieder aufgebaut. Die letzten zehn Jahre seiner Berufstätigkeit arbeitete der Jubilar bei der Firma Deubel in Unterschüpf. Zu seinen Hobbys gehörte der Wald und die Natur. Bereits als Schuljunge – bis heute – war er bei Treibjagden mit von der Partie.

Zu seinen größeren Projekten gehörte die Idee, in den 70er Jahren auf seinem Grundstück einen Ort der Stille und Einkehr zu schaffen – das „Leutlein“. In froher Runde mit Familie und Freunden war hier jeder willkommen – und so haben schon viele dieses kleine Paradies genießen dürfen.

Ehrenamtlich engagiert

Irma Wild ist gleichfalls eine Frau, die ihr Leben nach dem Motto „Tue Gutes und rede nicht darüber“ ausrichtete, die ihren Dienst in Familie und dem Ehrenamt gestellt hat. Als Ehefrau und Mutter von vier Töchtern hat sie enormer persönlicher Einsatz, außergewöhnliche Tatkraft und hohes Verantwortungsbewusstsein in Führungsfunktionen auf örtlicher und regionaler Ebene erbracht, in kirchlichen sowie sozialen Ehrenämtern. Ihr fachliches Wissen als staatlich anerkannte ländliche Hauswirtschafterin brachte sie sich mehr als vier Jahrzehnte in die kirchliche Frauenarbeit ein.

Irma Wild engagierte sich seit 1984 für das Gustav-Adolf Werk auf Gemeinde- und Bezirksebene, war über zwei Jahrzehnte im evangelischen Kirchengemeinderat Schweigern und auch Mitglied des Bezirkskirchenrats und der Bezirkssynode der evangelischen Landeskirche Baden. 1983 wurde sie Mitbegründerin des Seniorenkreises Schweigern und arbeitet heute noch teilweise im Besuchsdienst der Gemeinde.

Ihr oblag die Unterstützung notleidender Kinder und Jugendliche im Osten Europas oder Länder der „Dritten Welt“, als Mitbegründerin der „Nothilfe Boxberg“. Sie setzte alle Ideen in die Tat um und nahm auch jährlich Kinder aus Weißrussland zu sich in ihre Familie auf. Ohne nachzudenken hat sie dort geholfen, wo Not war.

Die Fränkischen Nachrichten gratulieren dem Ehepaar Irma und Günter Wild zum Ehrentag. wahe

