Vier besondere Feier-Tage

Unterschüpf. Die beliebten Schüpfer Weintage vom 26. bis 29. August zusätzlich der traditionellen Weinprobe am 20. August stehen vor der Tür. Bereits zum 44. Mal wird im Schüpfer Grund dieses Weinfest gefeiert.

Beim Weinfestgremium um Ortsvorsteher Stefan Graf drehen sich derzeit die Räder schneller und Aufbruchsstimmung ist zu spüren. Daher traf sich das Gremium, um dieses Fest zusammen mit den Verantwortlichen vorzustellen.

Die Weinprobe wird wieder Michelle Fries aus Röttingen, gelernte Winzerin mit Leib und Seele und von 2016 bis 2018 dortige Weinprinzessin, vorgestellt. Vordergründig aber spielt über das Weinfest selbst der Genuss vieler auserlesener Tropfen eine große Rolle. Einer Vielfalt an Kulinarik, ein für jedes Alter ansprechender kultureller Teil und schöne Unterhaltung mit vielen Freunden werden im Vordergrund stehen.

Daher steht das Weinfest in Unterschüpf bei vielen Besuchern bereits seit Wochen und Monaten im Fokus ihres jährlichen Terminplans. Der Vorverkauf der Karten für die Weinprobe ist am Montag, 8. August, und Montag, 15. August, beim Friseursalon „Hair & Flair“, Anja Spaag. Der Countdown vom Verteiler der Flyer und Plakatierungen läuft. Die Weinprobe selbst wird von Bürgermeisterin Heidrun Beck am Samstag, 20. August, um 19 Uhr zusammen mit den „Fränkischen Herolde“ Unterschüpf im Schlosshof offiziell eröffnet. So darf man gespannt sein auf die fundierte Weinprobe durch Michelle Fries. Sie wird die zehn auserlesenen Weine zusätzlich des Erlkönigs vorstellen, samt dem Gourmetteller mit regionalen Produkten.

Das bisherige Weinjahr gestaltete sich, so Winzer und Vorstandsvorsitzender der GWF Kitzingen, Andreas Oehm, wie folgt: Nach den letzten Jahren hätten es die Winzer verdient, auch einmal ohne Zittern und Bangen um die Reben eine entspannte, frostfreie Zeit Mitte Mai zu genießen. Die Folgen der Schönwetterperiode waren ein extremes Wachstum und eine zügige Entwicklung hin zur Blüte. Am Monatswechsel Mai/Juni kam die „Schafskälte“, die das Wachstum wieder etwas einbremste. Für die Winzer eine willkommene Gelegenheit, den Arbeitsstau etwas abzubauen.

Mit der relativ frühen Blüte in den ersten beiden Juniwochen werden die Trauben in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas früher reif und der Sommerurlaub sollte für die Winzer und Kellermeister im August abgeschlossen sein. Ein Wermutstropfen ist allerdings die seit Anfang Mai herrschende Trockenheit. Die Winzer im Schüpfer Grund können zum Großteil eingreifen und bewässern. Doch die künstliche Bewässerung kann den ein oder anderen durchgreifenden Landregen nicht ersetzen und so ist das Wachstum trotz Beregnung immer ein stückweit vom Mangel geprägt. Hinzu kam seit Mitte Juli eine extrem trockene Hitze, die bei manchen Trauben einen Sonnenbrand verursachte. Sonnenbrand bei den Trauben ist so zu erklären, dass, wenn das Wasser in der Pflanze nicht mehr ausreicht, um die Pflanze abzukühlen, die Zellen verbrennen – und so tritt eine Welke ein. Die Beeren vertrocknen und sind bis zur Weinlese abgefallen.

Was hat das für Auswirkungen auf den Weinjahrgang? Zunächst ist es so, dass die Rebe mit moderatem Stress gut umgehen kann. Abhängig ist noch vieles von den nächsten Wochen im August. Je früher ein Regengebiet durchziehen wird, desto besser wird es für Menge und Qualität werden.

Es ist wie jedes Jahr, „wir sind beim Marathonlauf zur Lese noch nicht am Ziel und bis dahin kann noch viel Unvorhergesehenes passieren“. Deshalb, so schmunzelt der Winzer Andreas Oehm, „reden wir Winzer am liebsten über einen Jahrgang, wenn er im Keller ist“.