Viel für eine lebenswerte Stadt getan

In seiner letzten Gemeinderatssitzung zog Bürgermeister Christian Kremer ein Fazit der 16-jährigen Amtszeit. Gemeinsam habe man viel auf den Weg gebracht.

AdUnit urban-intext1

Boxberg. Der Gemeinderat kam am Montagabend in der Umpfertalhalle zur letzten Sitzung unter der Leitung von Bürgermeister Christian Kremer zusammen. Am Montag, 3. Mai, um 19 Uhr, wird das bisherige Stadtoberhaupt nach 16 Jahren an gleicher Stelle verabschiedet und die Nachfolgerin Heidrun Beck in das Amt eingeführt. Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen können nur 100 Personen an dieser Sitzung teilnehmen.

Er wolle der offiziellen Verabschiedung nicht vorgreifen, so Christian Kremer in seinem Schlusswort. Aber es sei ihm ein Bedürfnis, dem Gremium für die jederzeit faire und konstruktive Zusammenarbeit zu danken. Gemeinsam habe man in den letzten 16 Jahren viel auf den Weg gebracht, um die Lebensverhältnisse und die Infrastruktur in Boxberg und den Stadtteilen zu verbessern und um die Stadt lebens- und liebenswert zu gestalten. Sein Dank galt auch den Mitarbeitern im Rathaus und allen Bürgern der Stadt. Kremers Wunsch: „Schenken Sie auch meiner Nachfolgerin Heidrun Beck dieses Vertrauen.“ Die neue Bürgermeisterin wird die Worte ihres Vorgängers und den großen Applaus der Stadträte mit Freude vernommen haben, denn sie war in der Sitzung anwesend und hatte bereits neben ihrem Vorgänger Platz genommen.

Umzug im Sommer geplant

Die Sanierung des Kindergartens in Unterschüpf geht planmäßig voran und die Betreuung der Kinder in den neuen Räumen soll bereits zu Beginn des neuen Kindergartenjahres nach den Sommerferien erfolgen. Das Gebäude, in dem die Einrichtung untergebracht ist, wurde 1960 erbaut und war in einigen Bereichen dringend sanierungsbedürftig. Hinzu kam, dass das Gebäude den heutigen Anforderungen an einen geregelten Betrieb nicht mehr gerecht wurde.

AdUnit urban-intext2

Nach einer Besichtigung des Kindergartens mit anschließender Vorstellung einer Entwurfsplanung beschloss der Gemeinderat im April 2018 die Sanierung. Im Mai 2020 bestätigte der Gemeinderat die Vergaben der Rohbau-, Zimmermann-, Innentüren-, Verputzer-, Bodenbelags-, Heizungs- und Elektroarbeiten.

Nun hat das beauftragte Ingenieurbüro Jouaux auch die Möblierung ausgeschrieben hat. Die Submission erbrachte dabei folgende Ergebnisse: Die Kindergartenmöbel werden zum Angebotspreis von 60 800 Euro von der Firma Widmaier aus Aichwald geliefert. Tische und Stühle zum Angebotspreis von 13011 Euro. Die Küchen der Gruppenräume liefert die Firma Schmitt aus Lauda-Königshofen zum Preis von 12 050 Euro. Die Edelstahlküche für die Mittagsverpflegung wird von der Firma Model aus Bad Mergentheim für 23 700 Euro geliefert und die Lüftungsanlage für die Edelstahlküche kommt von der Firma Fritsch aus Lauda-Königshofen für 19 476 Euro.

AdUnit urban-intext3

Zur Kenntnis nahmen die Gemeinderäte ein Schreiben des Landratsamtes, in dem die kommunale Aufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Stadt Boxberg“ für das Wirtschaftsjahr 2021 bestätigt.

AdUnit urban-intext4

Zustimmung erteilt

Seine Zustimmung gab der Gemeinderat auch dem Wege- und Gewässerplan im Rahmen der Flurbereinigung Assamstadt Wald. Die Flurbereinigung Assamstadt (Wald) wurde im Jahr 2014 angeordnet, mit dem Ziel der Verbesserung der forstwirtschaftlichen Verhältnisse im Verfahrensgebiet durch Neukonzeption des Wege- und Gewässernetzes, der Bildung von zweckmäßig geformten Flurstücken und durch Zusammenlegung des stark zersplitterten Grundbesitzes sowie die Ordnung der Eigentumsverhältnisse. Zur Erreichung dieser Ziele wurde das Verfahren so abgegrenzt, dass möglichst das gesamte Grundeigentum der Assamstadter Waldbesitzer innerhalb des Verfahrens liegt. Durch diese Abgrenzung sind in den Randbereichen auch einige Flurstücke der Gemarkungen Bobstadt und Windischbuch in die Flurbereinigung einbezogen. Vom Wege- und Gewässerplan ist aber nur die Gemarkung Bobstadt betroffen. Nachdem dieser Plan abschließend aufgestellt ist, bedarf es der Zustimmung der betroffenen Gemeinden zur Linienführung und zum Ausbaustandard der ausgewiesenen öffentlichen Feld- und Waldwege, soweit diese der Gemeinde im Flurbereinigungsplan kostenlos zu Eigentum zugeteilt werden sollen.

Mehrere Hallen geplant

Eine außerordentlich rege Bautätigkeit in der Kernstadt, aber auch in den Stadtteilen zeigte sich in der anschließenden Genehmigung von 19 Baugesuchen für Ein- und Mehrfamilienwohnhäuser sowie für Um- und Neubauten im landwirtschaftlichen Bereich und auf dem Gewerbegebiet Seehof. Dort errichtet die Firma Ruck mehrere Hallen für die Produktion, die Kommissionierung und ein Schmalganglager.

Ausbau erfolgt nicht

Zum Schluss hatte der Bürgermeister noch eine erfreuliche Nachricht. Der Bund unterstützt die Stadt bei der Anschaffung eines Wasserfasses und eines Notstromaggregates mit 41 700 Euro zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Corona-Zeiten. Das sind 50 Prozent der Gesamtkosten.

Dafür war die Antwort für Stadtrat Patrick Sohns aus Epplingen weniger zufriedenstellend: Der dringend notwendige Ausbau der Kreisstraße von Wölchingen nach Boxberg wird nicht vor 2023/2024 erfolgen, da der Main-Tauber-Kreis keine Mittel zur Verfügung hat.