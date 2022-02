Viel für das Dorf Unterschüpf getan

Unterschüpf. Der allseits geschätzte und beliebte Bürger Unterschüpfs, Dieter Wißing, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Geboren am 9. November 1939 in Herten (Kreis Recklinghausen), führte ihn sein Berufsweg zur Bundeswehr als Berufssoldat. Deshalb musste er mehrere Standortwechsel auf sich nehmen. Sein Weg führte ihn letztendlich nach Unterschüpf, wo er sich sehr wohlfühlte und im Jahre 1981 ein Eigenheim baute. Verheiratet war er mit Hildegard Wißing geborene Sempf, die schon im Jahr 2012 gestorben ist, was ihn sehr hart getroffen hat. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die zusammen mit ihren Familien, den Enkel- und Urenkelkindern der Mittelpunkt seines Lebens waren.

Unterschüpfs ehemaliger Ortsvorsteher Dieter Wißing ist tot. © Wissing

Dieter Wißings Einsatz stand stets im Dienst der Gemeinschaft, insbesondere im kommunalen Bereich. Er war 20 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Von 1999 bis 2014 als Ortsvorsteher in Unterschüpf und außerdem gehörte er von 1994 bis 2014 dem dortigen Ortschaftsrat an. In dieser Zeit bgelitete er viele Vorhaben. Herausragend war sein stetes Engagement weiteres Bauland zu erschließen,damit Familien in Unterschüpf heimisch werden können. Dabei standen die Baugebietserweiterung „Leimengrube“ mit neuer Zufahrtsstraße sowie mehrere allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen innerorts im Vordergrund. Mit viel Herzblut hat er sich unter anderem dem Bau der Wassertretanlage außerhalb von Schüpf gewidmet. hatte Als Ortsvorsteher hatte er für alle Bürger stets ein offenes Ohr. Dem obligatorischen Schüpfer Weinfest stand er als Vorsitzender engagiert vor. Viele Neuerungen und Verbesserungen trugen seine Handschrift.

15 Jahre war Wißing Vorsitzender des TSV 02 Unterschüpf. Dabei zeichnete er sich nicht nur als Macher aus, sondern auch als Integrationsfigur im zwischenmenschlichen Bereich. Aufgrund seines Engagements wurde er beim TSV zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Bevölkerung kann an diesem Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Aussegnungshalle des Friedhofs Unterschüpf von ihm im Stillen Abschied nehmen. Im engsten Familienkreis wird der Verstorbene zu einem anderen Zeitpunkt beigesetzt. wahe