Mehrfach waren 2022 Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Bobstadt im Einsatz. Los ging es am 20. April. Da kam es zu einem Schusswechsel. Zwei Beamte wurden verletzt. Jetzt steht der Prozess in Stuttgart gegen den mutmaßlichen Reichsbürger und Schützen an.

