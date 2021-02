Die Menü-Manufaktur Hofmann geht bei der Verpackung innovative Wege. Die Biopap-Menüschale wird nahezu komplett aus Cellulose hergestellt und kommt ohne Plastik oder PET-Folie aus.

AdUnit urban-intext1

Schweigern. Nachhaltigkeit und handwerkliche Fertigung regionaler Produkte sind die zwei Säulen, auf denen das Erfolgskonzept der Firma Hofmann Menü in Schweigern in erster Linie fußt. Und gerade in puncto Nachhaltigkeit hat die Großküche nun einen weiteren Schritt getan, der sie von ihren Mitbewerbern abhebt. Die Menü-Manufaktur Hofmann verpackt seit dem 1. Februar alle Menüs der Betriebsverpflegung und im Onlineshop in der Biopap-Menüschale – eine einzigartige Verpackung. „Das wird auf dem deutschen Markt nur von uns genutzt“, hebt Geschäftsführer Frank Hanses hervor. „Die Biopap-Menüschale besteht nahezu komplett aus Cellulose und kommt ohne Plastik- oder PET-Folie aus.“

Verpackungspreis in Gold

Die neue Verpackung wird nahezu vollständig aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt. „Wir haben einen italienischen Hersteller ausfindig gemacht, der ebenfalls großen Wert auf Nachhaltigkeit legt“, erläutert der Geschäftsführer. Der Naturstoff stammt von FSC/PEFCTM-zertifizierten Vorlieferanten und zu 100 Prozent aus europäischen Wäldern.

Die plastik- und aluminiumfreie Verpackung ist bereits jetzt eine prämierte Preisträgerin: Die Biopap-Menüschale wurde 2020 mit dem Deutschen Verpackungspreis in Gold in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

AdUnit urban-intext2

Nachhaltig zu sein bedeutet auch, weniger Müll zu produzieren. Auch hier ist die Menü-Manufaktur Hofmann mit der Biopap-Schale Vorreiter. Die Schale ist kompostierbar nach Europäischer Norm EN 13432 und damit abbaubar in 90 Tagen. Kunden und -innen können die Verpackung sogar über den Bioabfall entsorgen, wenn die regionale Abfallsatzung dies zulässt. Außerdem ist sie temperaturbeständig. „ Dies muss man aber mit dem lokalen Entsorger abklären“, empfiehlt Hanses.

Die Hofmann Menüs in der neuen Schale können im Ofen, Heißluftgeräten und Mikrowellen zubereitet werden – übrigens ohne sich an der Schale danach die Finger zu verbrennen. Sie ist lebenmittelecht und geschmacksneutral – im Gegensatz zu Aluminium.

AdUnit urban-intext3

Die Biopap-Schale wurde vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht in Bezug auf den Carbon Footprint (CO2-Bilanz) und der End-of-Life-Phase geprüft. Das Ergebnis: Die Biopap-Schale ist im Vergleich zur Schale mit Plastikanteil aus Klimasicht in allen betrachteten End-of-Life-Szenarien von Vorteil.

AdUnit urban-intext4

Auch eine Erhebung von „myclimate“ zeigt: Die Menü-Verpackung aus Cellulose schneidet bezüglich ihres CO2-Fußabdrucks entlang des gesamten Lebenszyklus um knapp 32 Prozent besser ab als vergleichbare Verpackungen aus Aluminium. Durch die Zusammenarbeit mit myclimate sind darüber hinaus alle Verpackungen, die bei Hofmann zum Einsatz kommen, sowie die gesamte Logistik CO2-neutral.

Damit erscheine nun nach der Mehrportionsschale auch die Einzelportionsschale im neuen,innovativen Gewand. Die Umstellung sei Teil der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie des Schweigerner Unternehmens. „Wir wollten eigentlich schon ein paar Monat früher auf den Markt kommen, aber Corona hat uns da einen Streich durch die Rechnung gemacht“, stellt Hanses fest. „Wir gehen davon aus, dass gerade in der Betriebsverpflegung das Attribut plastikfrei ein Bestell-Argument ist.“ Immer mehr Kunden legten wert auf den ökologischen Aspekt, wolletn Plastikmüll vermeiden. Deshalb habe die Schweigerner Großküche mittlerweile auch 60 vegetarische oder vegane Gerichte im Sortiment.

„Und gerade die Betriebsverpflegung wird in unserer Branche eine immer größere Rolle spielen“, ist der Geschäftsführer der Hofmann Menü-Manufaktur überzeugt. Er gehe davon aus, dass auch nach Corona in den Betrieben etliche Mitarbeiter weiter im Homeoffice arbeiten werden. Dies führe dazu, dass die Anzahl der in den Firmen arbeitenden Personen sinke und sich für viele Firmen eine Kantine nicht mehr rentieren werde.

Umweltthemen immer wichitger

„Umweltthemen spielen eine immer größere Rolle, gerade auch in Familien und durch die verstärkte Arbeit im Homeoffice kommen natürlich in diesem Segment auch die Fertigmenüs ins Spiel“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Hier liege ein großes Potenzial für das Unternehmen aus dem Umpfertal. Die Zahlen belegen das: „Wir haben derzeit ein Wachstum von 100 bis 200 Prozent in der Einzelverpflegung“, so Hanses. „Allerdings macht dies die Einbußen aufgrund von Schul- oder Kita-Schließungen nicht wett.“ Um sich auf dem Markt besser positionieren zu können, hat Hofmann Menü-Manufaktur auch eine Digitalisierungsoffensive gestartet. Sowohl die internen Betriebsabläufe als auch der Vertrieb sollen dadurch optimiert werden.

Apropos Geld: Wie schlägt sich eigentlich die Biopap-Menüschale auf den Verkaufspreis nieder? „Diese Exklusivität hat natürlich seinen Preis, so dass wir mit drei bis fünf Cent pro Verpackung an Mehrkosten rechnen und diese auch auf den Preis umschlagen müssen“, so Hanses.