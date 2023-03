Vereinsjubiläum war Höhepunkt

Oberschüpf. Im Vereinsheim der Landfrauen fand wieder die Jahreshauptversammlung des Frauenvereins Schüpfer Grund statt.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende Lisa Graf und dem Totengedenken ging Lisa Graf über zur Tagesordnung und freute sich über den regen Besuch des Abends, wobei sie als nächsten Termin den 1. April, 9.30 Uhr im Oberschüpfer Schloss mit Referentin Anne Oehm, Oberschüpf vorstellte. Oehm lege den Schwerpunkt auf die Herstellung von Tees, Salben und Tinkturen. Anmeldung hierzu bei Fr. Graf, Telefon 07930/6329.

Fülle an Veranstaltungen

Schriftführerin Gertrud Schroth berichtete über ein Fülle an Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren, die stets gut besucht waren, teilweise auch von Männern. Von Qigong-Kurs, Vorträgen verschiedener Gattungen bis zu Ausflügen, darunter Fahrten an die Mosel, den Ossiacher See und Salzburg gehörten dazu.

Hervorzuheben war bei alldem die 25-Jahr-Feier des Landfrauenvereins Schüpfer Grund, seit der Gründung durch die beiden Initiatorinnen Christa Weiland und Waltraud Henninger.

Den Kassenbericht gab Jutta Müller bekannt. Ihr wurde eine akribische Kassenführung bescheinigt durch die Kassenprüferin Rosemarie Rieger.

Grußworte

Grußworte kamen von Bürgermeisterin Heidrun Beck. Sie bestätigte dem Vorstand eine tolle Arbeit im jährlichen Kulturkalender des Schüpfer Grunds als auch der Gesamtstadt Boxberg zu machen. Nicht mehr wegzudenken seien die vielen Informationen in jeglicher Hinsicht, eine Quelle in der Fort- und Weiterbildung im täglichen Leben. Beck lobte die Frauen für ihren Tatendrang immer Neues ins Programm aufzunehmen und wünschte ihnen weiterhin viel Freude und Kraft dabei. wahe