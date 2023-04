Vatertags-Biergarten statt Maimarkt

Boxberg. Den Vatertag verbinden die Bürger von Boxberg und dem angrenzenden Umland seit Generationen mit dem traditionellen Boxberger Maimarkt, der nach der Zwangspause, bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Um der ganzen Bevölkerung, auch aus den Stadtteilen, an diesem Tag eine Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern zu bieten, veranstaltet der VfB Boxberg/Wölchingen am 18. Mai einen Vatertags-Biergarten auf das Gelände rund um das Vereins-Sportheim ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der für die Veranstaltungen innerhalb des Vereins zuständige Vergnügungsausschuss um Groan Grujic und Sandra Weber hat sich ein Programm einfallen lassen, dem es an Abwechslung und Überraschungen nicht mangelt.

Bereits am Vorabend (17. Mai) heizt DJ Emil (Steffen Adelmann) bei freiem Eintritt im Sportheim zum Auftakt des Vatertags ab 20 Uhr bei der Disco-Party den Gästen kräftig ein. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Vatertag (18. Mai), der um 9.30 Uhr beginnt, beginnt das Weißwurstfrühstück und Bürgermeisterin Heidrun Beck wird etwa gegen 11 Uhr das erste Fass Festbier im Biergarten auf dem Gelände zwischen Sportheim und Sportplatz anzapfen, auf dem auch ein großes Zelt aufgebaut wird. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Kapelle des Musikvereins Umpfertal.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum wird gefeiert Engagement wird hier groß geschrieben Mehr erfahren

Auf dem reichlich bestückten Festplatz selbst und im Sportheim werden regionale Aussteller ihre handwerklichen Artikel, Blumen, Schmuck, Honig, Grünkern und Kleinkunstgegenstände anbieten. Die Freiwillige Feuerwehr, die Sozialstation und der VdK sind mit einer Fahrzeugpräsentation und Informationsständen vertreten, beim Roten Kreuz gibt es Waffeln.

Das Unterhaltungsangebot reicht von der Hüpfburg über Ponyreiten, Sackhüpfen, Kinderschminken und Eierlaufen bis zum Auftritt der Sportheimsänger und dem überraschenden „Bieratlon“, (eine Art Hindernis-Fun-Olympiade mit vier Disziplinen für gemischte Mannschaften zu je vier Personen), der ab 15.30 Uhr auf dem Sportplatz ausgetragen wird. Ab 17.30 Uhr beginnt das Maßkrug-Stemmen im Zelt.

Den ganzen Tag über können die Besucher sich am Nagelstock oder am „Lukas“ versuchen.

Natürlich wird im Vatertags-Biergarten des VfB auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot nicht fehlen. Auf der Karte stehen zum Beispiel „Kroatische Spezialitäten“ wie Cevapcici mit Knoblauchkartoffeln aber auch Bratengerichte, Grill- und Feuerwurst, vegetarische Grünkernküchlein oder Kaffee und Kuchen. Für Fischliebhaber steht die Angelabteilung des TSV Schweigern zur Verfügung.

Abgerundet wird die Auswahl an Speisen durch den Stern-Kebap-Verkaufswagen und zwischen 11 und 12 Uhr gibt es am Getränkestand Bierspezialitäten zum vergünstigten Preis. pal