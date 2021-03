Unterschüpf/Gerchsheim. Die Volksbank Main-Tauber schließt zum 1. April ihre Filialen in Unterschüpf, Gerchsheim, Dertingen und Boxtal. Die Genossenschaftsbank begründet dies mit immer weniger Kunden, die das Angebot vor Ort in Anspruch nehmen.

In der Gemeinderatssitzung am Montag in der Boxberger Umpfertalhalle zeigten sich die Boxberger Ratsmitglieder über diese Entscheidung verwundert. Sie forderten Bürgermeister Christian Kremer auf, nochmals Kontakt zu der Genossenschaftsbank aufzunehmen.

„Ich habe schon alles versucht, aber an der Entscheidung ist wohl nicht mehr zu rütteln“, stellte Bürgermeister Christian Kremer fest. „Auf den Banken lastet derzeit ein enormer Kostendruck. Laut Volksbank Main-Tauber habe die Frequentierung der Filiale so stark nachgelassen, dass sie nicht mehr rentabel sei.“

Auf Nachfrage, dass zumindest der Geldautomat weiter betrieben werden solle, meinte das Gemeindeoberhaupt, dass auch der Automat im Verhältnis zu den Kosten nicht rentabel sei. „Die Kunden haben da mit den Füßen abgestimmt“, stellte der Rathaus-Chef fest. So bedauerlich dies auch für die älteren Mitbürger sei.

„Gerade in den Filialen in kleineren Ortschaften ist die Entwicklung nicht von der Hand zu weisen, dass immer mehr Menschen – unabhängig vom Alter – bei alltäglichen Bankgeschäften auf den Gang in die örtliche Filiale verzichten und stattdessen auf andere, digitale Zugangswege zurückgreifen“, teilte die Volksbank auf Anfrage der FN mit. „Dieser Trend wird durch die aktuelle Pandemie nochmals deutlich verstärkt. In den vergangenen Monaten haben viele Kundinnen und Kunden die Vorzüge des Online-Bankings für sich entdeckt.“ Dies sei geschehen, obgleich die Volksbank – im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern – ihre Filialen auch während der Krise flächendeckend geöffnet hatte.

„Die Kundenfrequenz in unseren Filialen und die Nutzung unserer Geldautomaten ist – auch hier verstärkt durch die Pandemie – signifikant rückläufig.“ Letztlich würden die Kunden etscheiden, welche Kanäle von ihnen bevorzugt werden. „Und das sind – gerade bei alltäglichen Bankgeschäften – eben immer weniger die Filialen vor Ort. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unsere Zweigstellen in Boxtal, Dertingen, Unterschüpf und Gerchsheim mit Wirkung zum 1. April zu schließen“, so ein Sprecher der Volksbank Main-Tauber. Abschließend wies die Volksbank Main-Tauber darauf hin, dass sie auch nach den geplanten Anpassungen der Filialstruktur über das dichteste Filialnetz in der Region verfüge und mit 34 Filialen und sieben SB-Stellen im Geschäftsgebiet flächendeckend zur Verfügung stehe. hut