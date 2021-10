Unterschüpf: Mit „Hans“ auf dem Weg zum Glück

Ein Entwicklungsprozess

„Hans hatte sieben Jahre treu und redlich gedient, da sprach er: ‚Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter’.“ So beginnt das Märchen, das eigentlich gar keines ist. Es gibt weder Hexen noch Zauberer, keinen Prinzen und keine Hochzeit am Ende. Die Tiere können nicht sprechen, die Menschen handeln sehr rational. Außer Hans, der so fremd erscheint in einer Welt, in der jeder seinen persönlichen Vorteil sucht. Nach seiner Lehrzeit kehrt er nach Hause zurück und verliert auf seinem Weg in einer Kette von seltsamen Tauschgeschäften den Lohn, den er für seine Dienste erhalten hat. Am Ende steht er mit leeren Händen da. „Nein, nicht mit leeren Händen“, widerspricht Schauspieler Frank Scheufele. „Er hält das Glück in seinen Händen, das Kostbarste, was ein Mensch besitzen kann.“

Unterschüpf/Üttingshof. „Hans versteht, aus jeder Lebenslage das Beste zu machen und klammert sich nicht an Dinge, die ihn nur belasten. Loslassen können ist manchmal notwendig und oft der Schlüssel zum Glück“, erklärt Regisseur Florian Brand. Die nach seiner Meinung wichtigste Aussage der Geschichte fasst er zusammen: „Leben ist Veränderung. Intuitiv hat Hans das verstanden und passt seine Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Situation an.“ Mit seiner theatralen Werkschau ruft Theater des Üttingshöfer Vereins „Sprungbrett“ die Zuschauer auf, die Entstehung des Stückes zu begleiten – angefangen von der Idee bis zur Aufführung. Der Regisseur erläutert das Projekt: „Theaterarbeit ist ein Entwicklungsprozess, an dem wir in diesem Jahr das Publikum teilnehmen lassen.“ Den Schauspielern werde nicht einfach ein fertiges Stück „übergestülpt“. Er lacht: „Ja, am Anfang weiß man nicht so genau, wo ‚die Reise hingeht’. Es ist immer wieder spannend zu erleben, wie die Spieler in ihre Rollen hineinwachsen, in denen sich selbst, ihr eigenes Leben, ihren Alltag wiederfinden.“ Einige Spieler stünden, genau wie der Hans, am Beginn einer neuen Lebensphase: Auszug von zu Hause, Start ins Berufsleben, eine Partnerschaft. Wie von selbst stellten sich Fragen: Wer bin ich? Was will ich im Leben erreichen?

Sehr verschieden fallen die Antworten der Spieler aus – mehr sei nicht verraten. Nur so viel: Glück bedeutet für jeden etwas anderes und ist wohl nicht in materiellen Dingen zu finden. Jeder wird sich in seinem Leben einmal die Frage stellen müssen: Was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Selbst der Regisseur kann sich nicht drücken, denn „Moderator“ Frank Dimler nimmt ihn in einem Exklusivinterview bei der Talkshow „Ganssss direkt“ gehörig in die Mangel. Und die Zuschauer, eingestellt auf einen bequemen Theaterabend? Nichts da! Auch für sie dürfte nach der Geschichte von „Hans im Glück“ kein Weg mehr daran vorbeiführen, ihre eigene Einstellung zum Glück zu hinterfragen.

Miteinander auf der Bühne

Mit Schauspielern mit Handicaps auf der Bühne zu stehen, ist für Laienschauspieler Frank Dimler nichts Außergewöhnliches. „Ich bin gewohnt, mit ganz verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten.“ Seine Schauspielkollegen vom Theater „Sprungbrett“ seien ihm besonders ans Herz gewachsen. Er erlebe sie als begeisterungsfähig, aufgeschlossen, offen und hoch motiviert. „Und was heißt ‚behindert’, welche Rolle spielt schon ein Handicap?“, fragt Frank Dimler. „Uns allen ist eines gemeinsam: Die Lust und die Freude am Spiel. Das ist Glück!“

„Hans im Glück“ – ein Lehrstück für Lebensfreude, ein Leitfaden zum Glücklichsein und auf jeden Fall ein unbedingtes Muss für alle „Glücksucher“ – und mal ehrlich, wer ist das nicht.

Von Fjodor M. Dostojewski stammt das Wort: „Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb! Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort im selben Augenblick.“ Wer weiß, vielleicht geht am Ende der eine oder andere Zuschauer ein wenig glücklicher nach Hause.

„Mal daran gedacht, unter den schwierigen Corona-Bedingungen das Theaterprojekt ausfallen zu lassen?“ Dr. Sabine Kaplirz zu Sulewicz, Vorsitzende des Vereins „Sprungbrett“, schüttelt energisch den Kopf. „Vielleicht ganz kurz“, gibt sie zu. „Doch dieses Angebot ist so wertvoll für Menschen mit und ohne Handicap. Und unsere Spieler freuen sich jedes Jahr sehr auf das Theaterspielen, wir konnten sie nicht enttäuschen.“ Sie nicht und auch nicht das Publikum, dem auch in diesem Jahr ein besonderes Theatererlebnis geboten wird, wenn es wieder heißt: Vorhang auf für das Theater „Sprungbrett“.