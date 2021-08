Unterrichtsbeginn an den Schulen

Boxberg. Wie geht es nach den Sommerferien an den Schulen im Stadtgebiet von Boxberg weiter?

Grundschule Boxberg: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am 13. September um 8 Uhr. Die Kinder sollten mit Maske kommen. Der Corona-Test erfolgt montags und donnerstags. Wird das bei einem Kind nicht gewünscht, sollte es einen negativen Corona-Test nicht älter als 24 Stunden am ersten Schultag dabei haben. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 12.20 Uhr, danach ist Betreuung bis 13.30 Uhr möglich. Ab Dienstag ist eine Frühbetreuung ab 7 Uhr möglich, der offene Beginn ist ab 7.30 Uhr, Unterrichtsstart um 8 Uhr. Nach dem Unterricht ist die Betreuung bis 15.30 Uhr möglich. Betreuungszeiten per Anmeldeformular bis 8. September per Post oder E-Mail an Grundschule-sekretariat@rsboxberg.de schicken. In der ersten Schulwoche wird noch kein Mittagessen angeboten. Sollten es die Inzidenzzahlen erlauben, wird ab der zweiten Schulwoche wieder der Nachmittag mit Lernzeit und AG Angeboten gefüllt. Die Anmeldung dazu wird ab 14. September möglich sein.

Grundschule Schweigern: Der Unterricht beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag, 13. September, um 8 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Die Kinder sollten mit Maske kommen. Der Corona-Test findet montags und donnerstags statt. Wenn man das bei seinem Kind nicht wünscht, sollte es einen negativen Corona-Test nicht älter als 24 Stunden am ersten Schultag dabei haben. Ab Dienstag ist die Betreuung von 7.30 bis 8 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr. Die Eltern sollten die Kinder beim Klassenlehrer anmelden.

Realschule Boxberg: Das Sekretariat ist am 8. September von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An- und Ummeldungen neuer Schüler sind dann möglich. Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am 13. September um 8 Uhr. Unterrichtsende am ersten Schultag ist um 12.20 Uhr. Für die Schüler der fünften Klassen beginnt der Unterricht am 14. September. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr je nach Wetterlage in der Aula oder auf dem Pausenhof. Die Eltern der neuen Fünftklässler sind zur Einschulungsfeier willkommen. pm

