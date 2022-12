Umpfertalschule nun offiziell der Name

Boxberg. Grund zur Freude gab es an den letzten Schultagen an der Grund- und Realschule Boxberg/Schweigern. Die Schule, die seit Beginn des Schuljahres als Verbundschule arbeitet, erhielt Post vom Regierungspräsidium Stuttgart. Darin enthalten war die freudige Nachricht, dass der seitens der Schule und Stadt vorgeschlagene Schulname „Umpfertalschule“ genehmigt wurde. Somit steht am Ende eines langen Weges der Schulname fest. Für diesen Weg zeichnete sich das amtierende Schulleitungsteam um Andreas Böhrer und Tanja Hökel verantwortlich. Andreas Böhrer als Rektor der Realschule führte federführend die beiden Schulen zusammen. Er ging als Takt- und Ideengeber voran, ermutigte immer wieder die beteiligten Akteure und stellte die Schule, die durch die Vereinigung nun zu den größeren Schulen im Main-Tauber-Kreis gehört, zukunftssicher auf. Dabei wurden sowohl die personellen Strukturen als auch das Schulprogramm mitsamt Ganztagesbetrieb an die neue Schulgröße angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzept des „Boxberger Modells“ wurde dabei in besonderem Maße gestärkt. Durch die Arbeit in multiprofessionellen Teams kann in der Sekundarstufe mit einem einmaligen Unterrichtsmodell unterrichtet werden, dessen Erfolge sich bereits in den zurückliegenden Vergleichsarbeiten zeigte.

Durch die Verstärkung des pädagogischen Teams ist es an der Schule in Boxberg nämlich möglich, einer hohen Schülerheterogenität adäquat zu begegnen. Anders ausgedrückt ist die Boxberger Schule so aufgestellt, dass Schülerinnen und Schüler mit allen Bildungsempfehlungen die Schule besuchen können und dementsprechend gefördert werden.

Mehr zum Thema Schulratgeber Baden-Württemberg: Alle Schulformen im Überblick Mehr erfahren

Auch das Schulprogramm und die zusätzlichen Angebote an der Schule konnten durch den neuen Schulverbund eine Stärkung erfahren. Ein breites Angebot an zusätzlichen Förderangeboten wie Lese-, Rechtschreib- und Konzentrationstraining, Zehn-Finger-Schreiben, Förderung in Deutsch, Englisch und Mathematik, und spezielle Förderkurse für die Abschlussklassen sind nur ein Teil der zum Unterricht zusätzlich möglichen Angebote.

Ein weiterer Fokus liegt weiterhin auf der Vorbereitung für den späteren Beruf. Praxisnahe Fächer wie modularer Unterricht und Projekte sind an der Schule einmalig und sind schon jetzt Bestandteil des Schulprogrammes. Hinzu kommt ein breites Angebot an Veranstaltungen. Das jährliche Schulfest, der Feuerzauber, der Wintersporttag, die Projekt- und Exkursionswoche sind nur eine Auswahl der bestehenden Angebote.

Auch der Ganztagesbetrieb wurde im Rahmen des Schulverbundes neu aufgestellt, so dass die Betreuungsangebote in Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Jahr 2025 optimiert wurden.

Insgesamt wurde somit ein äußerst erfolgreicher Weg beschritten, von dem die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Bildungseinrichtung profitieren sollen. Bereits im Januar sind wieder die Eltern der zukünftigen Viertklässler, aber auch andere Interessierte zu den Infoveranstaltungen zur weiterführenden Schule eingeladen.

Am 17. Januar findet um 19 Uhr ein digitaler Infoabend unter www.rsboxberg.de statt.

Am 24. Januar 2023 besteht die Möglichkeit diesen Infoabend auch in nicht digitaler Form an der Schule selbst zu erleben. Beginn ist hier auch um 19 Uhr in der Aula der Schule.

Am 31. Kanuar um 19 Uhr bieten Eltern der Schule vor Ort an, ins Gespräch zu kommen. Sie möchten über ihre Erfahrungen mit und an der Schule in den Austausch kommen.

Am 3. Februar findet ab 14 Uhr zudem noch ein Tag der offenen Tür statt. Hier warten tolle Workshopangebote auf die zukünftigen 5. Klässler.

Auch für die Eltern wird es ein Rahmenprogramm an diesem Tag geben. schbo