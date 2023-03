Umpfertalhalle wird zum Tanzsaal

Boxberg. Wer gerne tanzt, ein stilvolles Ambiente und tanzbare Musik im fetten Big-Band-Sound mag, der ist am Samstag, 15. April, in der Umpfertalhalle in Boxberg genau richtig. Unter dem Motto „Let’s dance“ verwandelt sich die Halle in einen eleganten Tanzsaal, in dem die BigBand des Musikvereins Umpfertal ab 19.30 Uhr für den passenden Sound sorgen wird.

Die BigBand beherrscht als erfahrene Tanzband alle gängigen Standard- und Lateintänze. Große Vielfalt nicht nur anzubieten, sondern sie auch zu beherrschen – dafür steht die BigBand mit ihrem Bandleader Jürgen Metzger. Die (Tanz-)Freunde der BigBand schätzen besonders den exakten Rhythmus und die Vielseitigkeit.

Ein stilvolles Ambiente und Gaumenfreuden bilden den Rahmen für diesen stilvollen Tanzball „Let’s dance“ und dieser bietet nicht nur eine Plattform zum Tanzen, sondern auch eine Möglichkeit einen netten Abend mit Freunden bei Live-Musik in einem elegant ansprechenden Ambiente zu verbringen.

Die stilvollen Tanzabende „Let’s dance“ gehören schon seit vielen Jahren zu den Highlights des Musikvereins Umpfertals und sind inzwischen zum absoluten Insider-Tipp avanciert.