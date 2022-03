Umpfer wurde zur „Oder-Neiße-Linie“

Zum 1. Juli 1971 wurden Unterschüpf und Kupprichhausen nach Boxberg eingemeindet. Weitere Zusammenschlüsse blieben zunächst aus, der Boxberger Raum drohte auseinander zu fallen. Erst die Bürgeranhörungen am 26. März 1972 leiteten die Wende ein.

Boxberg. Im Mai 1971 gab es Gespräche zwischen Boxberg und Windischbuch; im August plädierten die Windischbücher bei einer öffentlichen Versammlung für weitere Selbständigkeit. Die Oberschüpfer Ortsvertreter beschlossen im Sommer 1971, die Selbstständigkeit bis zuletzt zu behaupten. Bürgermeister Gerhard Kneuker, in Unterschüpf der „Motor“ für die Eingemeindung, plädierte vergeblich für eine Verwaltungsgemeinschaft. Lengenrieden wurde nach dem Tod von Bürgermeister Otto Henninger sowohl von Lauda als auch von Boxberg umworben. „Zuordnung nach Boxberg“, lautete die Stuttgarter Zielplanung, aber nach Lauda bestanden bessere Verkehrsverbindungen.

Das Land hatte auch die Gemeinden Assamstadt, Bobstadt, Sachsenflur, Dainbach und Schillingstadt zuerst Boxberg zugeordnet. Nun bemühte sich Bad Mergentheim besonders um Dainbach und Bobstadt, auch um Assamstadt. Königshofen umwarb Sachsenflur.

Boxbergs Bürgermeister Oskar Stapf hielt in vielen Schreiben dagegen: Die genannten Gemeinden gehörten zum Boxberger Raum: schulisch, kirchlich, polizeilich, in staatlicher Hinsicht, von der Wasserversorgung her, dem Planungsverband Ahorn, dem Zweckverband Bezirksspital.

Eine Gretchenfrage bildete das Verhältnis zwischen Boxberg und Wölchingen. 1836 hatte Wölchingen nach jahrzehntelangem Ringen seine politische Unabhängigkeit von Boxberg erkämpft. Zugleich waren die Gemeinden kirchlich, familiär, bei Wasserversorgung und Kindergarten, zuletzt auch schulisch eng verbunden.

Wölchingens Bürgermeister Willy Reichert machte gegen das „Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden“ offen Front. Gegenüber dem Landratsamt erklärte er: „Die wasserreiche Gemeinde Wölchingen hat ihre Bereitschaft erklärt für den Beitritt zur Wasserversorgung „Jagsttalaue“, wie auch zur gemeinsamen Kläranlage. Der Nachbarschafts-Hauptschule Boxberg sind wir bereits angeschlossen. Die Aufgabe, ja jedwede Beengung der politischen Selbstständigkeit unserer Gemeinde lehnten wir stricke ab.“ (18. September 1969). Vergeblich rechnete Bürgermeister Stapf seinem „Werten Kollegen“ vor, dass ein freiwilliger Zusammenschluss bis Jahresende den Gemeinden noch für 1970 (und zehn Jahre lang) erhöhte Finanzzuweisungen von rund 86 000 Mark brächte.

Reichert schwieg. Wohl auch aus Verärgerung über die verlorene Wasser-Souv. Jahrzehntelang hatte das quellenreiche Wölchingen das wasserarme Boxberg mitversorgt. Die Gemeinde wollte ihre Eigenwasser-Versorgung ausbauen. Doch Boxbergs Planungen für eine Kaserne, von den Behörden mitgetragen, verlangten eine überörtliche Wasserversorgung.

Eine Teilnahme Wölchingens an der Jagsttal-Wasserversorgung bedeutete eine enorme Erhöhung der Zuschüsse. Daher versagte das Landratsamt Zuschüsse für den Eigenwasser-Ausbau, und Wölchingen wurde (ähnlich auch Bobstadt) zum Jagsttalwasser gezwungen. Stapf warb weiter, Reichert schwieg weiter. Schließlich sprach Stapf von der Umpfer als „Oder-Neiße-Linie“. Reichert kommentierte: „Das stimmt, aber trotzdem vertragen wir uns.“

Im Februar 1972 kam es im Landratsamt zu einer Aussprache, an der Bürgermeister aus den späteren Boxberger Gemeinden sowie aus Dainbach und Schillingstadt teilnahmen. Mehrere Anwesende regten an, dass Boxberg, Schweigern und Wölchingen den ersten Schritt zur Fusion machen sollten.

Landrat Bruno Rühl mahnte konkrete Schritte an, sonst drohe der Boxberger Raum auseinanderzufallen. Die alten Prämien würden nur noch bei Bürgeranhörungen bis März 1972 und Zusammenschlüssen bis zum Jahresende gelten.

Die Bürgermeister Stapf und Otto Geiselhardt (Schweigern) und der Wölchinger Gemeinderat akzeptierten dieses Vorgehen. So lautete für Boxberg, Schweigern und Wölchingen am 26. März 1972 die Frage: „Sind Sie für die Vereinigung der Stadt Boxberg mit den Gemeinden Schweigern und Wölchingen zu einer neuen Gemeinde?“ In allen drei Gemeinden gab es eine deutliche Zustimmung. In Boxberg lautete das Verhältnis 463:22, Wölchingen stimmte mit 215:67, Schweigern mit 215:130.

Die angrenzenden Ortschaften hatten als Frage: „Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde … in eine aus der Stadt Boxberg und den Gemeinden Schweigern und Wölchingen neu zu bildende Gemeinde einverstanden?“ Bei unterschiedlicher Wahlbeteiligung (von 15 Prozent in Epplingen bis 57 Prozent in Schwabhausen) überwog in sieben Gemeinden die Zustimmung.

Überraschung verursachte das klare Nein von Oberschüpf (32:79), das doch unter Leitung des „Eingemeindungs-Bürgermeisters“ Kneuker stand.

Dainbach sprach sich deutlich für die Eingemeindung nach Bad Mergentheim aus. Assamstadt stimmte knapp für die Selbstständigkeit.

Das deutliche Ja der drei Kerngemeinden schien die Fusion zur Formsache zu machen. Aber es war ja nicht über Namen und Gestaltung abgestimmt worden.

Wie sollte die Vereinigung inhaltlich aussehen? Darüber wurde in den folgenden Monaten noch heftig gestritten.