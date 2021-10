Über Pflanzen fachsimpeln

Boxberg. Die Pflanzenbörse, der grüne Akzent, findet am Samstag, 16. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Innenhof der Mediothek statt. Samen, Setzlinge oder Pflanzen und Früchte sollen an diesem Nachmittag kräftig getauscht beziehungsweise verschenkt werden. Bei einer Tasse Tee darf man auch ins Fachsimpeln kommen, sich austauschen und sich an einem Büchertisch übers Gärtnern informieren. Die Pflanzenbörse findet unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln statt. Veranstalter sind der Verein Akzente und die Mediothek . Bild: Mediothek

