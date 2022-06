TTC Oberschüpf ist Meister der A-Klasse

Oberschüpf. Der TTC Oberschüpf errang nach dem Gewinn des 3er Pokales nun auch die Meisterschaft in der A-Klasse. Eine spannende Spielrunde wurde mit der Meisterschaft gekrönt. In der Vorrunde war der Fokus erfolgreich auf den 3er Pokal gelegt worden. Aber auch in der A-Klasse lief es gut. Erst in der Rückrunde machten personelle Engpässe den Oberschüpfern immer wieder zu schaffen. Doch am Ende reichte es zum Titelgewinn. Zur Meisterschaft konnten die Spieler im Einzel und Doppel nachfolgende Spielerfolge beitragen: Christian Schrickel 19, Simon Weiland Simon 20, Thomas Henninger 20, Gerd Pers 2, Reiner Holzer 23, Gerald Weiland 23, Manfred Pers 28, Andreas Meder 11, Lothar Stäbe 2. Felix Trenten und Niklas Hopf konnten Spielerfahrungen sammeln und werden in der neuen Spielrunde als Stammspieler die zweite Mannschaft des TTC Oberschüpf anführen. Bild: Waltraud Henninger

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1