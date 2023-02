TSV ehrt Marion Vollert

Kupprichhausen. Nach 35 Jahren in der vordersten Front beim TSV Kupprichhausen ist Marion Vollert jetzt aus dem Vorstandsteam ausgeschieden. In Würdigung ihrer besonderen Verdienste um den Verein wurde bei der Jahreshauptversammlung 2023 der einstimmige Beschluss gefasst, Marion Vollert zum Ehrenmitglied des TSV Kupprichhausen zu ernennen. Dieter Hehn (links) überreichte in Würdigung ihrer Verdienste die Ehrenurkunde und sprach zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Johannes Schenk (rechts) Dank und Anerkennung aus. Bild: Heinz Weber

