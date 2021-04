Tour zum sagenumwobenen Steffeskirchle

Main-Tauber-Kreis. Ein zeitgemäßes Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“ – gerade in Zeiten von Corona. der rund elf Kilometer lange, abwechslungsreiche Kulturwanderweg LTM-6 führt an über 30 Kleindenkmalen vorbei. Besonderes Sehenswürdigkeiten des „Bildstockwanderwegs“ sind das Steffeskirchle mit Kreuzweg, zwei Grotten sowie der Schlackohrenpilz mit herrlichem Weitblick.

Rathaus ist Start und Ziel

Startpunkt ist das Rathaus in der Assamstadter Ortsmitte. Von hier führt der Rundweg zunächst zur Alten Kirche – heute Gemeindezentrum – und zum Friedhof mit Friedhofskapelle, Kriegerdenkmal und Lourdes-Grotte. Auf dem weiteren Weg passieren die Wanderer einige historische Bildstöcke im Ort. Nach dem Seniorenzentrum verläuft der nächste Abschnitt mit weiten Rundblicken in freier Feldflur. Vorbei an Streuobstwiesen geht es südlich in Richtung Wald.

Der Kreuzweg mit Lindenholzfiguren leitet über 14 Stationen hinauf zum sagenumwobenen Steffeskirchle. Vor etwa 200 Jahren, so die Überlieferung, hatte der alte Steffes im Haus die Viehseuche. Wegen der Ansteckungsgefahr durfte er nicht zum gemeinsamen Gottesdienst kommen. Deshalb ging er zur alten Eiche und betete während des Gottesdienstes dort. An der Eiche wurden Heiligenbilder befestigt, in die Baumhöhle ein Madonnenbild aus Gips gestellt. So entstand ein gern besuchter kleiner Wallfahrtsort. Ein Holzkreuz wurde errichtet, und um das Jahr 1880 kamen die aus Gips gefertigten Figuren von Maria und Johannes hinzu. Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine offene Holzkapelle um die Kreuzigungsgruppe. Nach 1970 wurde die zwischenzeitlich zerfallene Holzkapelle durch eine offene Steinkapelle ersetzt. Im Hochwald lädt die Lourdesgrotte zur inneren Einkehr ein. Der auf der weiteren Wanderung erreichte Rastplatz am Schlackohrenpilz bietet einen tollen Rundblick über Assamstadt. Die Aussichtsplattform am „Oberen Stutz“ wurde 1982 von der Fasnachtsgesellschaft Assamstadter Schlackohren errichtet.

Der Sinnspruch zum Wanderweg LTM-6 stammt von Dietrich Bonhoeffer und lautet: „Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche“.

Den Prospekt „Meditationswandern im Taubertal“ sowie Informationen zu Wanderrouten in der Ferienlandschaft gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806, Telefax 82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de sowie unter www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt