Totalitäre Mächte und aufrechter Gang

Schweigern/Epplingen. Die Macht der Könige über Untertanen, des Mannes in Ehe und Familie und die des Klerus über die Laien in der Kirche prägten jahrhundertelang die Kulturen. Staatskönige waren lange Zeit Normalität und galten als gottgewollt. Auch Dietrich Bonhoeffer rang mit der Frage nach der Obrigkeit. Die musikalischen Gottesdienste am 6. Juni in Epplingen und Schweigern beschäftigen sich mit der Frage wo es in der Bibel Systemkritik an diesen Herrschaftsformen gibt. Wo finden sich Wege von der Fremdherrschaft zum eigenverantwortlichen Denken?

Christiane Weber (Geige/Gesang) und Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) gestalten dazu mit passenden Liedern von Johannes Falk, Joni Mitchell, Reinhard Mey sowie eigenen Stücken um 9 Uhr in der evangelischen Kirche in Epplingen den ersten Liedergottesdienst. Beim zweiten Termin in der evangelischen Kirche in Schweigern im Anschluss um 10 Uhr ergänzen Arnd Bröker (Bass) und Elisa Frank (Percussion) die Bandformation.

Die geltenden Hygienevorschriften sind jeweils einzuhalten. Voranmeldungen sind möglich unter Telefon 07930/1714 (Schirmer).