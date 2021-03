Jetzt zählt´s, liebe Wählerinnen und Wähler. Am Sonntag entscheiden Sie definitiv darüber, wer das Bürgermeisteramt für Boxberg und seine 13 Ortsteile übernimmt.

AdUnit urban-intext1

Ich will diese verantwortungsvolle Aufgabe höchst motiviert sowie mit voller Einsatz- und Leistungsbereitschaft anpacken, um unser Boxberg mit Weitblick in eine sichere und starke Zukunft zu lenken.

Thomas Henninger. © Foto Besserer

Mit meiner Berufserfahrung in leitender Position bei der Abwicklung von baulichen Großprojekten in der freien Wirtschaft und dem zehnjährigen Einblick in die kommunale Politik als Gemeinderat will ich proaktiv handeln und die von mir formulierten Inhalte und Ziele für Boxberg angehen. Nicht ohne dabei die gute finanzielle Situation der Stadt mit Sinn und Verstand einzusetzen.

Demokratie lebt von Diskussion und gegenseitigem Austausch. Daher bedanke ich mich für Ihre große Bereitschaft in allen Ortsteilen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Auch weiterhin wird offene transparente Kommunikation mein Weg sein, gemeinsam mit dem Gemeinderat und Ihnen Probleme offenzulegen, Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden.

AdUnit urban-intext2

In Boxberg und seiner Bevölkerung steckt enormes Potenzial. Um noch attraktiver für Betriebe, Besucher aber vor allem die Bewohner aller Generationen zu werden, gilt es an vielen Schrauben zu drehen und menschlich zusammenzurücken.

Wirtschaft und Gewerbe, Schule und Bildung, Kindergärten und Betreuung, Wohnraum und Bauplätze, Seniorenversorgung, Bürgerbeteiligung und Digitalisierung, Naherholung, und Freizeit, Vereine und Ehrenamt sowie der Klimaschutz sind Themen, die ich hierfür als essenziell erachte und engagiert aber bedacht angehen will.

AdUnit urban-intext3

Von hier, für hier – für eine gute Zukunft Boxbergs. Genau dafür stehe ich!

AdUnit urban-intext4

Gehen Sie bitte am 28. März erneut zur Wahl und schenken Sie mir mit ihrer Stimme ihr Vertrauen.