Neubrunn. In der Verwaltung ging ein Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für den Triebsweg und den Hagweg in Neubrunn ein, wie auf der letzten Sitzung des Gemeinderates zu erfahren war. Der Antragsteller begründet die beantragte Geschwindigkeitsbegrenzung dadurch, dass der fließende Verkehr mit Ziel Wenkheim teilweise über die Straßenverbindung Triebsweg, Hagweg, Sportplatzsteige und auch einem gesperrten Feldweg fahre. Dieser Durchgangsverkehr mit 50 km/h stelle angesichts teilweiser unübersichtlicher Stellen, dem gegebenen Gefälle eine Gefährdung dar. Nach langer Diskussion beschloss der Gemeinderat, den Antrag abzulehnen, da seiner Meinung nach es unwahrscheinlich sei, dass die bergauffahrenden Fahrzeuge durch die Recht-vor-Links-Regelung 50 km/h erreichten. Und auch im Hagweg könne normalerweise durch die dort parkenden Autos keine 50 km/h gefahren werden. Der Gemeinderat sprach sich aber dafür aus, das gemeindliche Messgerät in beiden Straßen aufzustellen und so die Situation zu überprüfen.

Der Tennisclub Neubrunn hat an die Gemeinde einen Antrag auf Bezuschussung der Kosten für eine Löschwasserzisterne gestellt. Diese Sanierung wurde seitens der Behörden als Bauauflage gefordert. Nachdem die alte Zisterne nicht mehr zu sanieren war, musste eine neue Zisterne beschafft werden. Die Kosten für die Erneuerung beliefen sich auf gut 30 000 Euro. Da die gemeindliche Freiwillige Feuerwehr bei einem Brand im Wald oder auf dem Zeltplatz auch einen Nutzen dieser Zisterne habe, beschloss der Gemeinderat, die Erneuerung der Löschwasserzisterne mit 5000 Euro zu bezuschussen.

In seiner letzten Sitzung hatte sich der Gemeinderat dazu entschieden, an der Bündelausschreibung zur Strombeschaffung teilzunehmen. Unklar war bisher noch, welche Stromart ausgeschrieben werden soll.

Aufgrund der knappen Finanzlage der Gemeinde, beschloss der Gemeinderat, die Kubus Kommunalverwaltung und Service GmbH zu beauftragen, für Neubrunn den Normalstrom mit Ökoanteil auszuschreiben.

Es wurde festgestellt, dass am Zeltplatz in Neubrunn vermehrt unerlaubtes Material abgelagert wird. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Der Bürgermeister gab bekannt, dass der vorzeitige Beginn für die Fördermaßnahme Onlinedienste eingegangen sei und somit Aufträge bereits vergeben werden könnten.

Weiterhin ließ er wissen, dass beim Regionalbudget insgesamt 31 Projekte eingereicht worden seien. Die von Neubrunn eingereichten Projekte „Bänke und Sonnenschutz auf den Wanderwegen“, die „Gestaltung der Freifläche am Südtor“ und vom Heimat und Kulturverein das „Gebäude für das Museum“ würden mit insgesamt knapp 30 000 Euro bezuschusst. ank