Taubertal gut vertreten

Main-Tauber-Kreis. Der Tourismusverband Franken hat eine neue Faltkarte mit dem Titel „Parks und Gärten – Entdeckungsreise in grüne Paradiese“ herausgegeben. Hierzu gibt es auch eine Website mit ausführlicheren Informationen.

Sowohl die gedruckte Karte als auch die Online-Version gliedern sich in die Rubriken „Parks“, „Schau- und Lehrgärten“, „private Gartenparadiese“, „botanische Gärten“ sowie „Grüne Schätze in Dorf und Landschaft“.

„Ich freue mich sehr, dass vor allem zahlreiche Parks aus der Ferienlandschaft ‚Liebliches Taubertal‘ in dieser Information berücksichtigt sind“, erklärt der Vorsitzende des Tourismusverbandes, Landrat Christoph Schauder. Hier finden sich der Burggarten von Rothenburg, der Burgpark Gamburg, die Klostergärten in Bronnbach, der Kurpark und der Schlosspark in Bad Mergentheim, das Schlösschen im Hofgarten in Wertheim sowie der Schlossgarten Weikersheim.

„Ergänzt wird die Aufzählung aus dem ‚Lieblichen Taubertal‘ um den Romschlösslegarten in Creglingen und den Paracelsus-Garten in Röttingen als Schau- und Lehrgarten sowie um – jeweils in Rothenburg – Leyk’s Lotos-Garten als Botanischen Garten und den Klostergarten als Beispiel für grüne Schätze im Dorf und Landschaft“, ergänzt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Die Website ist unter der Adresse www.frankens-paradiese.de erreichbar.