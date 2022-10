Tanzen bis zum Abwinken

Boxberg. Es heißt am 5. November h wieder „Let’s dance“ in der Umpfertalhalle in Boxberg. Ab 19.30 Uhr präsentiert die Big Band des Musikvereins Umpfertal den Gästen ein musikalisch vielseitiges Tanzprogramm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der größte Trumpf der Band ist die Vielseitigkeit, die Ausgewogenheit der instrumentalen Besetzung sowie ein guter Querschnitt unterschiedlicher Musikrichtungen und Musiktitel. Das Repertoire reicht von Walzer über Quick Step, von heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements. Allseits beliebte Musikstücke, von der Big Band gut gespielt, bestens gesungen und für Tänzer wichtig: mit abwechslungsreicher und tanzbarer Rhythmik. Große Vielfalt nicht nur zu anbieten, sondern sie auch zu beherrschen – dafür steht die Big Band mit ihrem Bandleader Jürgen Metzger.

Eine freundliche Atmosphäre, eine geräumige Tanzfläche, eine gepflegte Cocktailbar sowie delikate Gerichte bilden den Rahmen für diesen stilvollen Tanzabend „Let’s dance“.