Systemair will nachhaltiges Wachstum

Windischbuch. Zum dritten Mal in Folge fand die Betriebsversammlung der Systemair GmbH in digitaler Form statt. Betriebsrat und Geschäftsführung ehrten insgesamt 40 Beschäftigte für ihre langjährige Tätigkeit bei Systemair, Hersteller für Lüftungs- und Klimatechnik in Boxberg, hielten Rückschau und informierten über zukünftige Projekte.

Ein spannendes und ereignisreiches Jahr liegt hinter der Systemair GmbH. Der Betriebsrat und die Geschäftsführung nutzten daher die Betriebsversammlung nicht nur dafür, um Erfolge und aktuelle Informationen zu verkünden, sondern auch, um Danke zu sagen für den großen Einsatz aller 492 Beschäftigen im zurückliegenden Jahr.

Bereits zu Beginn des Jahres wurde das Unternehmen vor große Herausforderungen aufgrund bis heute anhaltender Lieferengpässe gestellt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine führte zu einer weiteren Verschärfung der Marktsituation. Infolge von höheren Kosten bei der Materialbeschaffung und steigender Energiekosten, sah man sich gezwungen die Produktpreise zu erhöhen.

Erfreulicherweise wurde im März 2022 mit 13,3 Millionen Euro ein Monatsumsatz-Rekord aufgestellt, der im November mit 13,8 Millionen Euro noch einmal geknackt werden konnte.

Geschäftsführer Stefan Fischer lobte die Belegschaft mit motivierenden Worten: „Dank Eures Einsatzes, konnten wir trotz aller Herausforderungen ein grandioses Ergebnis erzielen. Weiter so.“ Im Jahr 2022 wurden fünf Auszubildende übernommen, seit September acht neue eingestellt. Aktuell sind 22 Azubis und sieben DHBW-Studierende bei Systemair tätig, die sich neben ihrem Ausbildungsalltag zum Beispiel für soziale Zwecke engagieren.

Insgesamt 40 Beschäftigte wurden durch die Geschäftsführung und den Betriebsrat für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Bereits 30 Jahre ist Anett Höfner bei Systemair, im Vertriebsbüro Chemitz tätig.

Über 25 Jahre sind Harald Schmidt und Peter Dörzbacher am Standort Boxberg-Windischbuch beschäftigt.

Bereits 20 Jahre wirken Theo Hossfeld, Daniel Bundschuh, Elvira Pfau, Stephan Rudolf und Heiko Hampel im Unternehmen mit.

Für 15-jähriges Jubiläum wurden Iris Melichar, Björn Vogel, Andrea Bock, Katja Klein, Karl-Erich Ramser, Benjamin Klasen, Markus Märtens, Björn Wesslein, Thomas Ikas, Dirk Finke, Mathias Kuhn, Manuel Petzold, Volker Herschelmann, Nicole Maier, Jochen Pahlau, Anke Wagner, Marco Ruf, Stefanie Davis, Daniel Zimmermann und Steffen Schmitt geehrt.

Bereits 10 Jahre sind Sylvia Hefner, Edgar Schlegel, Carsten Kistner, Edith Kreutz, Tobias Wetz, Jennifer Braun, Dominik Thoma, Jürgen Friedlein, Tanja Weber, Bianca Lenkl, Holger Schramm und Selcuk Deniz bei der Systemair GmbH.

Für das kommende Jahr stehen bereits einige Themen auf der Agenda, die vor allem unter dem Stichwort „Nachhaltiges Wachstum“ zusammengefasst werden können. Wie bereits berichtet, wird bis Frühjahr 2023 eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Fertigungshallen zu finden sein, die rund 40 Prozent des Eigenbedarfs decken werden. Außerdem soll im nächsten Jahr eine neue Halle gebaut und in der Logistik sollen die Verpackungsstraßen optimiert werden, um zukünftig auch für automatisierte Fahrsysteme Platz bieten zu können. Mit dem Blick auf die vollen Auftragsbücher sehen die Geschäftsführer Kurt Maurer und Stefan Fischer dem neuen Jahr positiv entgegen. Unter dem Motto „Teamwork is dreamwork“ rief Stefan Fischer dazu auf Wissen zu bündeln und Synergien zu nutzen: „Jeder einzelne im Team ist für den Erfolg des Unternehmens enorm wichtig“, so der Geschäftsführer.