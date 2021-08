Systemair: Lüftungsgeräte für die Expo in Dubai

Windischbuch. Die Systemair GmbH blickt angesichts der weltweiten Corona-Situation auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Von mehreren Monaten Kurzarbeit zu Beginn bis hin zum höchsten Stand des Auftragseingangs in der Firmengeschichte zum Ende der Periode, hatte das Geschäftsjahr einiges geboten, informiert das Unternehmer in einer Pressemitteilung.

Auf dem Inlandsmarkt wurde von Mai 2020 bis April 2021 erneut ein leichtes Wachstum generiert, wohingegen der Export sich um etwa zehn Prozent abschwächte. Die Geschäftsleitung beschloss besonnen viele Corona-Schutzmaßnahmen und setzte diese schnell und erfolgreich um, was zu einem digitalen Sprung im Unternehmen führte. Eine Corona-Bonus-Zahlung ging an alle Mitarbeiter. Der Aufbau und Ausbau der Eigenfertigung erwies sich in Zeiten von langen Lieferzeiten, Materialengpässen und Logistikproblemen als richtige Weichenstellung. Nicht zuletzt ist die Kompetenz des Herstellers für Lüftungs-, Klima- und Kältegeräte in Sachen Luftreinheit und -qualität mehr denn je gefragt.

Im Gegensatz zu der erfreulichen Entwicklung im Inland, konnten positive Entwicklungen im westeuropäischen und skandinavischen Raum wie Dänemark, den Niederlanden, Irland und Portugal die Umsatzeinbrüche, insbesondere in Norwegen und Italien, nicht ausgleichen, sodass in Summe ein deutlicher Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Auf dem osteuropäischen Markt waren die Auswirkungen noch spürbarer.

In Deutschland waren zum Geschäftsjahresende 451 Mitarbeiter (434 im Vorjahr) bei Systemair angestellt. Die Systemair-Gruppe beschäftigt weltweit rund 6400 Mitarbeiter.

Digitalisierung vorangeschritten

Nicht zuletzt durch Homeoffice und das Wegfallen aller Präsenzveranstaltungen, wie Messen oder Kundenbesuche, machte die Systemair GmbH einen enormen digitalen Sprung nach vorne. Neue Kommunikationstools unterstützten die Arbeit im Homeoffice und sorgten dafür, dass die Mitarbeiter für die Kunden erreichbar waren. Die Weltleitmesse ISH in Frankfurt, welche die wichtigste Messe für den Hersteller von Klima- und Lüftungstechnik darstellt, fand im Frühjahr rein digital statt. Hier machte das Unternehmen die Erfahrung, dass der Kontaktaufbau zu Kunden und Geschäftspartnern online zwar möglich ist, jedoch ein persönliches Treffen nicht ersetzen kann. Nichtsdestotrotz konnte sich Systemair als global player der Branche auf dieser digitalen Plattform erfolgreich präsentieren und die neusten Entwicklungen einem breiten Publikum zeigen.

Ein weitere Höhepunkt im Geschäftsjahr war die Fertigstellung des neuen Showrooms, der mit einem digitalen Rundgang erkundet werden kann. Im firmeneigenen Schulungszentrum „Seehof“ sind die aktuellen Produkte ausgestellt und können auf Herz und Nieren, auch unter den vorgegebenen Corona-Auflagen, getestet werden.

Möglichkeiten zur Weiterbildung hat man mit der Einführung eines firmeninternen „Learning Management Systems“ als eine digitale Plattform geschaffen.

Der weitere Ausbau der Eigenfertigung im Bereich Metallverarbeitung erwies sich als richtige Weichenstellung in Zeiten von langen Lieferzeiten und Materialengpässen, teilt das Unternehmen mit. So konnte bereits im abgelaufenen Jahr mit der Serienfertigung von Gehäusen begonnen und flexibel auf Kundenanfragen reagiert werden. Der Maschinenpark wurde um weitere Maschinen wie Rund-, Laser und Biegemaschinen ergänzt. Diese Investitionen ermöglichten kürzere Wege und damit kürzere Lieferzeiten für die Kunden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es erneut Produktentwicklungen, die Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzen, heißt es weiter. So erfolgte beispielsweise im Bereich Kälte die Einführung der neuen „Sysaqua Blue“. Hierbei handelt es sich um einen luftgekühlten Kaltwassersatz und Wärmepumpe mit Propan, der eine effiziente und gleichzeitig umweltschonende Klimatisierung ermöglicht. Das Wohnungslüftungsgerät Save bekam ein Update, das noch mehr Flexibilität und Sicherheit für Betreiber verspricht. Weitere Neuheiten ergänzen das Portfolio der breiten Produktpalette von Systemair.

Auszeichnungen

Die erfolgreiche Teilnahme am Vertrauenspreis der LüKK 2020 mit einem zweiten Platz für Systeme zur Hallenlüftung und einem dritten Platz bei wasserbetriebenen Ventilatorkonvektoren unterstreicht das stetige Bestreben von Systemair, immer am Ball von aktuellen Trends und nachhaltigem Bewusstsein zu sein. Ebenfalls überzeugen konnte Systemair die Leser des Fachportals haustec.de bei der Leserwahl Produkt des Jahres 2021. Hierbei erreichte die Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe Syshp Mini DCI den zweiten Platz in der Kategorie Heizung/Wärmepumpen und die Wohnraumlüftungsgeräte der Baureihe Save den dritten Platz in der Kategorie Lüftung.

Die Geschäftsleitung der Systemair GmbH zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. „Wir waren trotz der Umstände immer erreichbar für unsere Kunden und befinden uns in einer guten Situation auf stabilem Niveau“, erläutert Geschäftsführer Stefan Fischer. „Wir haben unter dem Strich einen guten Job in sehr schwierigen Zeiten gemacht. Das war eine starke Teamleistung“, so Fischer weiter. Das begonnene Geschäftsjahr sei bereits gut angelaufen. „Wir haben tolle Projekte gewonnen, die nun mit Produkten von Systemair ausgestattet werden“, freut sich Fischer.

Als Sponsor des schwedischen Pavillons und Teilnehmer auf der Expo 2020 in Dubai will Systemair weitere Maßstäbe in Sachen Luftreinheit setzen. Die Messe startet ab Oktober. Lüftungsgeräte, Kaltwassererzeuger und andere Systemair- Produkte sorgen im schwedischen Pavillon für ein angenehmes Klima und beste Luftqualität, heißt es abschließend. pm