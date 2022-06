Windischbuch. Die Systemair GmbH in Boxberg hat etwas zu feiern: Neben einem Rekordumsatz von 13,3 Millionen Euro alleine im März, gab es im selben Monat eine Bestmarke von Auftragseingängen in Höhe von 16 Millionen Euro. Geschäftsführer Stefan Fischer stellte fest: „Dies zeigt einmal mehr, dass unser Unternehmen am Markt stark präsent ist und wir mit großartigen Zahlen ins neue Geschäftsjahr ab Mai starten werden.“

