Systemair erzielte im November All-Time-High-Umsatz

Windischbuch. Zum zweiten Mal in Folge fand die Betriebsversammlung von Systemair in Windischbuch rein digital statt. Betriebsrat und Geschäftsführung ehrten dort insgesamt 42 Beschäftigte für ihre langjährige Tätigkeit beim Hersteller für Lüftungs-, Klima-, und Kältetechnik, hielten Rückschau und informierten über aktuelle Neuigkeiten.

Betriebsrat und Geschäftsführung nutzten die Betriebsversammlung nicht nur, um Erfolge und aktuelle Informationen zu verkünden, sondern auch, um den großen Einsatz der Belegschaft im zurückliegenden Jahr zu würdigen. Der Betriebsrat führte durch das rund einstündige Video. Neben der Geschäftsführung traten die Jugend-Auszubildenden-Vertretung und das betriebliche Gesundheitsmanagement-Team auf.

Jahresrückblick 2021

2021 startete in Kurzarbeit, doch trotz der schwierigen Bedingungen am Weltmarkt entwickelte sich das Geschäft zufriedenstellend. Während die Umsatzzahlen im Export pandemiebedingt schwächelten, konnte eine Steigerung auf dem Inlandsmarkt generiert werden, welche insgesamt zu einem Wachstum führte. Im April führte der Betrieb die kostenlosen Schnelltests ein. Dieses Angebot wurde durch die Covid-19-Impfung ab Juni durch den Betriebsarzt ausgebaut und durch die Belegschaft sehr gut angenommen. Ebenfalls im Juni zahlte der Arbeitgeber den zweiten Teil der Corona-Prämie aus. Insgesamt bekamen alle Beschäftigten über die Jahre 2020 und 2021 1500 Euro steuerfrei.

Im September besuchte die neue Bürgermeisterin Boxbergs, Heidrun Beck, Systemair. Sie zeigte sich besonders angetan von den umfangreichen Sozialleistungen für Beschäftigte und die modernen Produktentwicklungen. Hier fiel auch der Startschuss für eine engere Zusammenarbeit mit der Realschule Boxberg, um Synergien zu nutzen.

Im November startete Systemair zum wiederholten Male eine Mitarbeiterumfrage. Diese soll Prozesse und Mitarbeiterangebote weiter verbessern und die umfangreichen Sozialleistungen und Kurse den Wünschen der Beschäftigten nach anpassen.

Erfreulicherweise konnte das Unternehmen im November einen All-Time-High Umsatz in Höhe von 11,7 Millionen Euro erzielen. Geschäftsführer Stefan Fischer lobte die Belegschaft: „Trotz der Schwierigkeiten am Weltmarkt haben wir es aufgrund Eures Fleißes und Durchhaltevermögens geschafft, so ein grandioses Ergebnis zu erzielen.“ Mitte November fand dann ein wichtiges Ereignis für die ganze Systemair-Gruppe auf der Weltausstellung Expo in Dubai statt. Der Konzern ist dort nicht nur offizieller Sponsor des Schwedischen Pavillons, sondern sorgt obendrein für frische Luft und bestes Klima in den Räumlichkeiten (wir berichteten).

Die Präsenzweihnachtsfeier aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden. Stattdessen gab es für alle Systemair-Beschäftigte mehrere kleine Geschenke in der Advents- und Vorweihnachtszeit. Auch ein Weihnachtsgeld wurde ausgezahlt. Bereits zum zweiten Mal findet die Inventur rein digitalisiert statt, was eine Zeitersparnis von einem ganzen Arbeitstag hervorbringen soll.

Mehrere wichtige Projekte konnten trotz des Arbeitens unter Pandemiebedingungen innerhalb des Jahres realisiert werden, um nur eine Auswahl zu nennen: Die Gehäusefertigung wurde fertiggestellt und das neue Learning Management System etabliert und seitdem stetig erweitert. Der Showroom im Seehof von Windischbuch, welcher die umfangreiche Produktpalette von Systemair zeigt, wurde neu eingerichtet. Erstmalig im Programm sind Schullüftungsgeräte. Mit dem neuen firmeneigenen Elektro Azubi Car, dürfen die Auszubildenden und Studenten der Firma fahren.

Das Team des betrieblichen Gesundheitsmanagements freute sich, mehrere Kurse trotz Pandemie angeboten zu haben: Neben Yoga - und Rückenfitkursen, gab es eine Multiplikatoren-Schulung mit der AOK, um Beschäftigte in den Abteilungen selbst in der täglichen bewegten Pause mit verschiedenen sportlichen Übungen anleiten zu können. Für 2022 stehen wieder neue Kurse auf dem Plan sowie ein Präsenzgesundheitstag. Des Weiteren soll die Ergonomie an den Arbeitsplätzen im neuen Jahr im Fokus stehen.

Unter dem Hashtag #teamworkisdreamwork rief Stefan Fischer dazu auf, Prozesse teamübergreifend anzuschauen und zu verbessern. „Jeder einzelne im Team ist für den Erfolg des Unternehmens enorm wichtig“, so der Geschäftsführer. Als erfolgreiches Beispiel dafür nannte Fischer die Einsparung von 80 Tonnen Material und damit 136 Tonnen CO2, welche durch die Zusammenarbeit von mehreren Abteilungen bei der Überprüfung des Herstellungsprozesses der Küchenabluftbox erreicht werden konnte.

Die Ehrungen

Insgesamt 42 Beschäftigte wurden durch die Geschäftsführung und den Betriebsrat für ihre langjährige Tätigkeit geehrt: Über 25 Jahre sind Andreas Skrzypczak, Volker Kura und Jörg Muggenthaler bei Systemair. Bereits 20 Jahre wirken Klaus Lang, Klaus Jann, Michaela Jung, Torsten Bornschein, Nadine Peper, Eva Schneeweis, Reiner Kappes, Jürgen Ruck, Corina Senn und Rainer Blank im Unternehmen mit. Für 15-jährige Betriebstreue wurden Thomas Karle, Christian Baumann, Andreas Pohl, Verena Huth, Thi Van Anh, Jan Gögelein, Manfred Schülke, Clarissa Kurek, Michael Schmidt, Alexander Kimmelmann, Rene Höfner und Daniel Husarik geehrt.

Seit über zehn Jahren sind Manuela und Peter Mantovan, Simon Meister, Frank Jäger, Daniel Meier, Friedhelm Stauch, Dominik Müller, Martin Heine-Kaczmarek, Michael Bluschke, Isabelle Baumann, Thomas Weber, Walter Maurer, Reiner Hackl, Franziska Walter, Angela Bauer, Reinfried Martin und Josef Ziegler bei der Systemair GmbH. „Die hohe Zahl der Geehrten ist ein Qualitätsmerkmal von Systemair und darauf sind wir besonders stolz“, unterstrich Maurer .

Ausblick auf 2022

Für 2022 stehen bereits einige Termine im Systemair-Kalender: Neben der stetigen Weiterentwicklung des Standorts mit Prozessoptimierungen und Produktentwicklungen, bietet der Betriebsarzt bereits Anfang des Jahres die Covid-19 Booster-Impfungen für alle Beschäftigten an. Auch Erst- oder Zweitimpfungen werden angeboten.

Den Lieferengpässen von Material will Systemair proaktiv entgegentreten, um die hohe Nachfrage auf dem Markt decken zu können. Im März steht dann die Betriebsratswahl an, für welche die Vorbereitungen bereits im Gange sind. sywi