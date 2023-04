Systemair baut 114 Tunnelventilatoren

Windischbuch. Ein besonderes Projekt wickelt die Systemair GmbH in Windischbuch aktuell ab: Seit Beginn des Jahres produziert der Hersteller für Klima- und Lüftungstechnik insgesamt 114 Tunnelventilatoren der Baureihe AJ 1250. Jeder einzelne sogenannte Jetfan ist 4,6 Meter lang, 2,1 Meter hoch und wiegt 1800 Kilogramm. Die Tunnelventilatoren sind zur Belüftung in 27 Bahntunnel auf der Strecke zwischen Kassel und Fulda eingesetzt. Die Bewetterungsventilatoren sind „steckerfertig“ mit einem zehn Meter Kabel zum Einsatz für vorübergehenden Baustellenbelüftungen geeignet. Der Blick in einen Teil der Produktionshalle bei Systemair zeigt, nicht nur die Größe ventilatoren, sondern auch die logistische Meisterleistung zur Herstellung der insgesamt 114 bestellten Tunnelventilatoren. Bild: Systemair

