Sven Thomsen ist neuer Kassenwart

Unterschüpf. Die Jahreshauptversammlung des TSV 02 Unterschüpf fand im Schüpfer Schloss statt. Den Hauptpart innerhalb der Versammlung nahmen über 120 Ehrungen in Bronze, Silber und Gold durch den Vorstand unter Markus Kappes ein sowie die Ernennung dreier weiterer Ehrenmitglieder: Dr. Joachim Handwerker, Josef Rüdel und Herbert Oehm statt.

Quer durch alle Gattungen sämtlicher Abteilungen, angefangen bei den Fußballabteilungen, unter Trainer Dr. Joachim Schroth mit seinen Trainerkollegen, bis hin zu den Kleinsten ab fünf Jahren langjährigen Freizeit-Übungsleiterin Gabi Mehlhaus und Rita Groß samt ihrem Team, fanden die entsprechenden Freizeitsportveranstaltungen statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Markus Kappes folgte die Totenehrung im Gedenken an zwei herausragende Säulen des Vereins: Dieter Wissing und Richard König.

Eine Menge Auflagen mussten für den Verein Coronabedingt eingehalten werden und machten bei vielem einen Strich durch die Rechnung. So musste mitten in der Saison 1920/21 die Runde abgebrochen werden, als man auf dem zweiten Platz stand. Bei der zweiten Mannschaft kämpft man mit Personalmangel, schlug sich aber immer wieder durch. Alle Festlichkeiten , darunter das obligartorische Weinfest mussten abgesagt werden. Die Folge:Es fehlen natürlich bei allen Abteilungen wichtige Einnahmen. Das Sportheimdach musste für viel Geld saniert werden, ebenso der Rasenplatz, dieser hinterher durch einen randalierenden Mopedfahrer erheblich beschädigt wurde. Gleichfalls wurden die runderneuerten Parkplätze durch ein Rowdy-Fahrer drangsaliert, was die freiwilligen Helfer, sehr verärgerte. Durch Sponsoren wurden neue Holzbänke für die Zuschauer angefertigt. Der Dank hierfür galt Elmar Burger, Klaus Eck, Helmut Meier, Karl Kappes und Herbert Kraus.

Der Tod des Jahrzehnte langen Hauptkassierers, Stadionsprechers und Faktotum des Vereins Richard König riss Anfang des Jahres ein tiefes Loch in den betriebswirtschaftlichen Teil des Vereins, an dem man bis heute zu knabbern hat. Zum Glück fand man durch Sven Thomsen einen guten Ersatz. Markus Kappes bedankte sich abschließend bei allen Helferinnen und Helfern an den Wirtschaftsdiensten.

Trainer der ersten Mannschaft, Dr. Joachim Schroth, führte an, wie wichtig ein vertrauensvolles Miteinander gerade bei Spielgemeinschaften wie TSV Unterschüpf und TSV Kupprichhausen sei. Er sprach von vielen Verletzten innerhalb des Spielbetriebs. Am geplanten Weinfest wird der TSV Unterschüpf eine federführende Rolle spielen. Auch in der zweiten Mannschaft waren Krisen zu bewältigen so Julian Weiß, der dem TSV trotz anderweitige Trainerdienste die Treue halten wird, denn ihm sei wichtig, dass die zweite Mannschaft erhalten bleibt.

Martin Jarosch berichtete von einer Versammlung der Jugendabteilung im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung, mit Wahl des Jugendkassierers. Hierbei wurde der Wunsch nach Anschaffung neuer Trikots laut. Über 60 Jugendlich signalisierten Interesse. In der Jugendabteilung mache man sich viel Kopfzerbrechen , wie man die Jugend, ohne Feste und Aktionen motiviert bei der Stange zu bleiben, da kämen Lähmungserscheinungen auf. Fazit: „Die Lage sei sehr ernst“, denn hier setzt man auf freiwilliges Engagement. Erfrischend für die Jugendlichen war der JSG Umpfertal Jugendspieltag in 2021. Ab der D-Jugend wurde mit den Partnervereinen TSV Schweigern und VfB Boxberg/Wölchingen eine Spielgemeinschaft gebildet, um überhaupt den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Dank galt den regionalen Sponsoren, ohne die vieles schwerer wäre, zumal in den letzten Jahren alle Feste und Feiernausgefallen seien und somit alle Einnahmen fehlten. Auch müssen fünf A-Jugendspieler zurzeit bei den Herren spielen, um ein Spielbetrieb zu gewährleisten.

Von vielen Trainingsstunden bei der Fitnessgruppe, „Group Fitness“, den „Zwergen“, Eltern-Kind-Turnen, „Schlümpfe“, den Fit-Kids“, der „Frösche“ sowie dem Aushängeschild der Freizeitabteilung, den „Schlossgeistern“, war die Rede, stellvertretend berichtet durch Andreas Meder. Wobei die Gymnastikgruppe 50 plus unter Rita Groß bewundernswerterweise seit 45 Jahren immer noch am Start ist. Gabi Mehlhaus zeichnet weiterhin verantwortlich für die Jugendfreizeitgruppen.

Ein neuer Kassenwart mit Sven Thomsen wurde gewählt. Die Kasse wurde geprüft von Waltraud Henninger und Volker Beer. Die Gesamtentlastung des Vorstands übernahm Ortsvorsteher Stefan Graf. Er würdigte den TSV für die stets gute Zusammenarbeit. Er freute sich, dass man mit dem Weinfest wieder durchstarten könne und damit die neue Schlossbeleuchtung das erste Mal zum Tragen kommt.

Einen großen Part nahmen die Ehrungen ein sowohl durch den TSV als auch durch die Vorsitzende vom Main-Neckar-Turngau, Waltraud Grünewald.

Ehrungen mit Überreichung der Ehrennadel gingen an: Rita Groß (25 Jahre Übungsleiterin), Gabi Mehlhaus (26 Jahre Übungsleiterin und langjährige zweite Vorsitzende des Vereins) und Martina Knobloch (nicht anwesend).

Ebenfalls Ehrungen durch den Verband, (Fußballkreis Tauberbischofsheim und den Badischen Fußballverband) übernahm Jürgen Umminger an die anwesenden Bernhard Deubel Thomas Hopf, Danny Legler, Waldecker Udo.

Zu Ehrenmitgliedern wurde ernannt: Dr. Joachim Handwerker, Josef Rüdel und Herbert Oehm.

Paul Schwartz, bekam die Ehrennadel für 60-jährige Mitgliedschaft beim TSV. wahe