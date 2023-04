SV Windischbuch spendete 500 Euro

Windischbuch. Im vergangenen Dezember beschloss der SV Windischbuch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, das Jahr nicht mit der üblichen Weihnachtsfeier abzuschließen, sondern für seine Mitglieder gemeinsam mit anderen ortsansässigen Vereinen ein „Adventsleuchten“ zu veranstalten.

Der Vorstand selbst sorgte am Grill für das leibliche Wohl. So wurden an diesem Abend 500 Euro erwirtschaftet, die der Verein einer regional aktiven Organisation spenden wollte. Die Wahl fiel auf den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ des Malteser Hilfsdienstes, den es seit gut zwölf Jahren im Main-Tauber-Kreis gibt und in Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim arbeitet.

Elsbeth Kiesel und Katharina Rüttling nahmen die Spende entgegen und berichteten über die Tätigkeit der momentan 29 Hospizmitarbeitern. So werden von diesen Mitarbeitern Familien begleitet, in denen Kinder oder deren Elternteile mit lebensbegrenzenden oder lebensbedrohlichen Krankheiten betroffen sind. svw