Der allseits geschätzte Vertreter der CDU-Landtagsfraktion, MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart, zeigte sich kürzlich staatsmännisch im Live-Chat mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. So von Franke zu Franke wurden über die Südschiene allerlei Nettigkeiten ausgetauscht.

Söder, bekennender Freund starker Worte und unbegrenztem Selbstbewusstsein, adelte dabei den Landtagskandidaten der CDU als „Manager der Macht“.

Ganz so, als ob die beiden derzeit außerhalb jeglicher politischen Verantwortung stehen, fordern sie Perspektiven für die Bürger im Land. Wolfgang Reinhart betrachtet die Corona-Pandemie als „große Herausforderung“, und tut dabei so, als ob ausschließlich die CDU und CSU hierzu in der Lage sind.

In seiner Botschaft an die Bevölkerung seines Wahlkreises, erhebt Wolfgang Reinhart Anspruch auf sämtliche Erfolge der Landespolitik für seine Partei. Er vergisst zu gerne, dass diese Erfolge mit Steuermitteln aller Bürger verwirklicht wurden und werden. Neben vielen Themen, hebt er den „Zuschlag“ als Biomusterregion für unseren Landkreis hervor. Auch die zeitgemäße Modernisierung der Infrastruktur für Straße und Schiene, verbucht er als seinen persönlichen Erfolg, sowie seiner Partei.

Mitsamt der Modernisierung der Bahnhöfe und -halte. Sollte er damit auch die Frankenbahn, explizit das Teilstück zwischen Osterburken und Lauda, gemeint haben, muss ich ihm vehement widersprechen. Bislang ist davon jedenfalls nichts zu sehen.

Hoffentlich liegt es nicht daran, dass es für diese Strecke keine Zukunft gibt und er bei einem Scheitern nicht den Verlierern zugerechnet werden will? Oder interessiert ihn das Thema schlichtweg nicht?

Eigentlich sollte man aber davon ausgehen, dass er nach den Querelen der Delegiertenwahl um positive Presse bemüht sein müsste. Seine Versicherung zum ordnungsgemäßen und regelgerechten Ablauf war wohl nicht viel wert.

Seine Vorwürfe einer konstruierten Affäre entsprangen wohl mehr seiner Verzweiflung. Die Souveränität eines versierten Anwaltes sieht anders aus. Anfang Januar fiel hierzu das vernichtende Urteil des Bezirksgeschäftsführers der CDU Nordwürttemberg. Die Delegiertenwahl ist ungültig. Eine Begründung wurde nicht geliefert.

Ein weiteres Thema, das ihn offensichtlich nicht berührt, ist der Erhalt der Fleischerbeschulung in unserem Landkreis. Er, als unser direkt gewähltes Landtagsmitglied, besitzt nicht das Format, sich hinzustellen und seinen Standpunkt hierzu darzulegen.

Sich hinzustellen, um zu erklären, warum man den „Wünschen“ der zahlreichen Befürworter nicht nachkommen kann.

Eine Meisterin im Versteckspiel ist auch seine Parteifreundin, Dr. Susanne Eisenmann, bekannt als unsere Kultusministerin und auf dem Sprung in die Villa Reitzenstein. Nach fünf Jahren Regierungsabstinenz und weiteren fünf Jahren als Juniorpartner der Grünen, drängt es offensichtlich beide zurück an die Schalthebel der Macht. Ihr Verhalten beim Thema Fleischerbeschulung wird wohl zurecht nicht zur Steigerung ihrer Popularität im Main-Tauber-Kreis beitragen. Über drei Monaten nach persönlicher Entgegennahme der Unterschriften hat sie sich nun doch noch zu einem Schreiben hinreißen lassen. Wohl auch wegen der anstehenden Landtagswahl und dem Erinnerungsschreiben von Anfang Februar.

Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd. Sie verweist auf ihre Stellungnahme an den Petitionsausschuss und möchte dessen Entscheidung nicht vorgreifen. Sicher weiß sie um die Stimmung in diesem Ausschuss und hofft, dass in ihrem Sinn entschieden wird. Es würde mich jedenfalls überraschen, wenn dem nicht so wäre.

Erteilt der Petitionsausschuss der Petition 16/04962 nun also eine Absage, so fühlt sie sich vermutlich nicht verantwortlich. Dabei hätte sie durch Rücknahme ihrer Entscheidung, der Petition die Grundlage entziehen können. Mich erinnert das stark an die bevorstehende Osterzeit. Vor etwa 2000 Jahren hat ein gewisser Pontius Pilatus an Ostern ebenfalls seine Hände in Unschuld gewaschen. Das Ende der Geschichte ist hinlänglich bekannt.