Strategien gegen Mobbing erlernt

Grünsfeld. Eine Selbstbehauptungsgruppe gegen Mobbing in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen für deren Dritt- und Viertklässler organisiert. Dabei galten die AHA-Regeln, so Cornelia Renk vom Familienzentrum. Unter Leitung von Monika Siebert, ausgebildete Gewaltschutztrainerin für Kinder und Jugendliche, trafen sich die Kinder an drei Samstagen in Folge zu 90-minütigen Kurseinheiten. Ziel war dabei, den Kindern nach dem Konzept von „Stark – auch ohne Muckis“ wirksame Strategien an die Hand zu geben, wie sie ihre Selbstsicherheit steigern und in Konfliktsituationen angemessen reagieren können, um nicht längerfristig Opfer von Mobbing und Gewalt im Schulalltag zu werden. Dabei ging es weniger um Selbstverteidigung, sondern um die Vermittlung präventiver Lerninhalte wie „Richtig nein sagen“, „Gefühle und Körpersprache“, „Schöne und schlechte Geheimnisse“, „Petzen ist nicht feige“, „Richtig Hilfe holen“ und „Gefahren rechtzeitig erkennen lernen“. Es wurden alltägliche Konflikte dargestellt und passende Strategien erlernt, die helfen, mit Beleidigungen und Kränkungen fertig zu werden, wenn einem etwas weggenommen oder Gewalt angedroht wird. Die Dritt- und Viertklässler ließen am Ende spüren, wie stark sich die Rollenspiele und Übungen auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt haben Stolz nahmen sie von der Kursleiterin und Schulsozialarbeiterin H. ihre Teilnahmeurkunden entgegen. zug

