Stöbern und schmökern bis in die Nacht

Boxberg. Schon von weitem sah man die Lichter vor der Mediothek in Boxberg am Freitagabend flackern. Sie schafften eine heimelige Atmosphäre bis in die Nacht hinein, die sich auch im Gebäude weiter entfaltete. Überall standen Kerzen, es wurde Musik gespielt und für die Besucher gab es Snacks und Getränken. Anlass war die „Nacht der Bibliotheken“, die in Baden Württemberg das erste Mal stattfand. Direkt zu Beginn hatten sich über 100 Bücherhäuser an der Aktion beteiligt, boten ihren Besuchern ein buntes Programm oder schufen durch verlängerte Öffnungszeiten die Möglichkeit, bis in die Nacht hinein zu stöbern und zu schmökern.

Aktion ein großer Erfolg

„Wir haben uns kurzfristig entschieden, dass wir bei der Aktion dabei sind und einfach länger aufmachen“, erklärte Ilona Wild, die Leiterin der Mediothek in Boxberg. Normalerweise hat die Bücherei nahe des Freibads in Boxberg freitags bis 19 Uhr geöffnet. Doch zur Feier des Tages konnten Bücherfreunde bis 22 Uhr vorbeischauen. Und das hat sich gelohnt, wie Wild bereits am Freitagabend bestätigte: „Wir haben schon einige Neuanmeldungen über die Aktion.“

Die „Nacht der Bibliotheken“ geht auf eine Initiative des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (vbnw) zurück. In diesem Bundesland findet die Aktion, die alle zwei Jahre veranstaltet wird, 2023 bereits das zehnte Mal statt und ist auch dort mit viel Programm verbunden. Die rund 150 Besucher in Boxberg, zu denen bis zu später Stunde auch einige Kinder und Jugendliche zählten, freuten sich, dass die Mediothek ebenfalls bei der „Nacht der Bibliotheken“ mitmachte. Es war dann doch noch einmal etwas anderes, so spät noch in einem Bücherhaus herumzustöbern.

Gunst der Stunde genutzt

„Wir haben die gunst der Stunde genutzt und sind vorbeigekommen“, sagten zwei Schwestern, die schon länger nicht mehr in der Medithek waren, weil es sich zeitlich nicht ergeben hatte. „Die Aktion ist super und es ist schon etwas besonders, so spät noch hier zu sein“, sagten sie lächelnd. Das sah auch Ilona Wild so, die schon überlegt, ob sie beim nächsten Mal wieder mitmacht und dann vielleicht Livemusik organisieren soll.

An die Aktion angeschlossen hatte sich auch der Dartclub „Steel Horns“ aus Boxberg, der erst vor kurzem in die neuen Räume bei der Mediothek gezogen war. Dort wird immer mittwochs trainiert und freitags ab 18.30 Uhr ein Ranglistenturnier gespielt. Die Besucher, die von Büchern kurzzeitig die Nase voll hatten, konnten die paar Meter laufen und eine Runde Darts mit den Clubmitgliedern spielen. „Uns gibt es seit 2020“, erklärte Marcel Schmitt. Doch erst nach der Pandemie seien die Mitgliederzahlen so richtig gestiegen: „Seit vergangenem Jahr sind wir etwa 20 Leute“, sagte Daniel Schulisch. Jeder, der älter als 13 Jahre und interessiert sei, könne gerne vorbei kommen und mitmachen. Doch nicht nur das Spielen an sich steht im Vordergrund, der Dartclub plant auch zahlreiche Gruppenaktivitäten über das Jahr hinweg. So wollen die Mitglieder beispielsweise zu einem PDC-Turnier (Professional Darts Corporation) nach Dortmund fahren und treffen sich auch mit den Dartsvereinen aus der Region.

„Wenn wir genug Mitglieder haben, können wir uns auch vorstellen, einen Verein anzumelden und dann ein Team für die Dartsliga zu stellen“, gibt Schmitt das nächste übergeordnete Ziel aus.