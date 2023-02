Sternstunde interkultureller Achtsamkeit

Oberschüpf. Eigentlich ganz einfach: anderen Menschen, Ländern, Kulturen und Empfindungswelten offen und neugierig zu begegnen. Mit Reisen, die nicht nur kurz ein- und ausfliegen, sondern langsam und aufmerksam unternommen werden. Der Dresdner Künstler Krishn Kypke ist so unterwegs, „zu Fuß und mit Herz, ein radikales Gegenprogramm zu aggressiven Überfällen und Vereinnahmungen, unter denen souveräne Länder und Kulturen gegenwärtig leiden“, so führte Pfarrer Dr. Kücherer Krishn Kypke in seinem Konzert in der Kulturkirche Oberschüpf ein.

Was dann folgte, war ein beeindruckendes, virtuoses Spiel des Künstlers auf verschiedenen, eher vertrauten Gitarren und im hiesigen Raum eher ungewohnten Instrumenten wie einer Sitar. Krishn Kypke hat mehrfach Indien, Usbekistan, die Ukraine und Skandinavien bereist und mit Künstlern und Künstlerinnen vor Ort zusammengelebt und -gearbeitet. Seine Weltmusik spiegelt die Reiseeindrücke wider, unterbrochen von heiteren wie tiefgründigen Erzählungen. Und in der Zugabe mit einem auratischen Augenblick, der von keinem weiteren Wort unterbrochen wurde: Krishn Kypke spielte im Gedenken an Künstlerfreunde in der Ukraine die als Europahymne bekannte „Ode an die Freude“ – auf einer Sitar.

Verfremdet, betörend, nachdenklich. Der Schluss- und Höhepunkt eines Abends, der zum Träumen und Erahnen verführte: Leben geht immer auch anders als in den gewohnten Bahnen. Alles, was es braucht ist Liebe und Geduld und die nötige Portion Gelassenheit. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen nahmen die Impulse dankbar mit. Da die Kulturkirche den Künstler in den Anfängen der Corona-Krise mit Soforthilfe versorgte, verzichtete Krishn Kypke dieses Mal auf ein Konzerthonorar. Die Einnahmen gingen in das Budget der Kulturkirche für weitere Kulturprojekte. Ein gelungener Abend, der bei vielen nachklingen wird. epu