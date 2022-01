Sternsinger sammelten 1095 Euro

Uiffingen. Alle Beteiligten freuten sich, dass die Sternsinger trotz Corona unterwegs waren. Nach einem negativen Test für Gottesdienst und Laufen von Haus zu Haus, stand den Kindern nichts mehr im Weg. Carina Hossfed und Hiltrud Schneeweis probten mit ihnen die Verse ein. In einem Aussendungsgottesdienst segnete Pfarrer Wunsch die Kinder. Am Dreikönigstag liefen die Sternsinger durch den Ort und brachten den Segen in die Häuser. Dabei sammelten sie Spenden in Höhe von 1095 Euro. Bild: Susanne Sohns

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1