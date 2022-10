Stehende Ovationen fürs große Blasorchester

Boxberg. Das Jahreskonzert des Musikvereins Umpfertal Boxberg war vor allem von einem geprägt: der ungebändigten Leidenschaft für die Musik. Ein mitreißendes und stimmungsvolles Jahreskonzert boten die drei Kapellen des Musikvereins Umpfertal in der Umpfertalhalle. Die zahlreichen Zuhörer waren begeistert und zollten dies mit minutenlangem Applaus.

Die Kreativität und der musikalische Standard des Musikvereins Umpfertal sind bekannt. Doch das Arrangement, die Qualität der musikalischen Darbietungen und die spürbare Begeisterung für die Musik sowohl bei den Musikern als auch bei den Zuhörern beim Jahreskonzert waren überwältigend.

War die von Guidio Rennert anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens komponierte „Fest-Ouvertüre“ das Herzstück des Abends, so zeigten Miniband, Jugendkapelle und Großes Blasorchester ein breites Spektrum musikalischen Schaffens, bei dem ein Höhenflug den anderen jagte. Besonderes Highlight war es, den Komponisten der Fest-Ouvertüre Guido Rennert persönlich begrüßen zu können.

Große Besucherresonanz

Die Freude über eine fast ausverkaufte Umpfertalhalle war in der Begrüßung durch den Vorsitzenden Josef Knoblauch kaum zu überhören. Traditionell eröffnete die Jugendkapelle unter Leitung von Lisa Mackert und Lukas Weisenseel mit dem Stück „A little Opening“ von Thiemo Kraas den feierlichen Konzertabend. Es folgte das Stück „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble, welches das Publikum gedanklich an die Küsten der Meere versetzte. Mit dem Stück „ABBA Gold“ und bekannten Melodien wie „Dancing Queen“ schlossen die Jungmusiker ihren Auftritt ab.

Die jüngsten Musiker des Vereins unter der Betreuung von Julia Frank und Marco Wissinger überraschten mit einer liebevoll gestalteten Showeinlage. Ihnen konnte man gleichfalls die große Leidenschaft zur Musik anmerken. Die Dirigenten nahmen das Publikum als Kapitän und Stewardess mit an Bord der „MVU-Crew“. Nach dem Stichwort „ready for take off“ ging es auf eine musikalische Reise in entfernte Kontinente.

Bei den Stücken „Sternpolka“ und „Sunny Samba“ zeigten die Nachwuchsmusiker aller Register ihr Können. Highlight bildete „Forrest Gump“ von John Higgins, bei dem die Talente nicht nur musikalisch, sondern auch schauspielerisch eine der bekanntesten Filmszenen darboten. Klar, dass auch hier das Publikum kräftig und lang anhaltend applaudierte.

Großes Blasorchester

Im Programm des Abends schloss sich der Auftritt des Großen Blasorchesters unter der Leitung von Dirigent Volker Metzger an. Mächtig gestaltete sich der Auftakt mit dem Marsch „Nas Velitel“ von Metod Prikryl. Direkt im Anschluss zeigten die modernen Klänge aus dem Musical „Elisabeth“, was das Große Blasorchester des Musikvereines zu leisten in der Lage ist. Ausgezeichnet verstand es auch Josef Knobloch als Moderator in die Musikstücke einzuführen. Mit dem folgenden Stück „Invincible“ wurde das Publikum musikalisch mit einer Gesangseinlage überrascht. Gastsängerin Leona Aleksic, die als Mitglied im Musikkorps der Bundeswehr auf Staatsempfängen Querflöte spielt und singt, sorgte bei ihrem Auftritt für Gänsehaut. Es folgte das bekannte Lied „Amazing Grace“, ebenfalls arrangiert von Guido Rennert, das auf den Höhepunkt des Jahreskonzertes einstimmte.

Uraufführung „Fest-Ouvertüre“

Ein ganz besonderer Moment des Abends war die Uraufführung der Fest-Ouvertüre, die anlässlich des 50-Jahr-Vereinsjubiläums im vergangenen Jahr von Guido Rennert komponiert und erstmals vom Großen Blasorchester vor Publikum gespielt wurde. Guido Rennert überreichte dem Dirigenten Volker Metzger zu Beginn feierlich die Partitur der Ouvertüre. Beginnend mit einer imposanten Fanfare, die von frischen, lebhaften und abwechslungsreichen Motiven im Hauptteil abgelöst wird, endet die Ouvertüre mit einer Variation der von Rennert vor Jahren für die Region komponierten „Tauber-Franken-Hymne“ in einem feierlichen Schluss.

Stehende Ovationen

Als der letzte Ton erklang, wurde das Große Blasorchester vom Publikum mit Standing Ovations belohnt. Eine Herausforderung für das Orchester und sicher ein unvergessliches Erlebnis, für das sich die Konzertbesucher mit minutenlangem Applaus bedankten.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete das Große Blasorchester mit dem ebenfalls von Guido Rennert arrangierten Marsch „Marche des soldats de robert bruce“ in einer ganz neuen Art und Weise. Nicht auf der Bühne, sondern verteilt im ganzen Saal spielten die Musiker die klaren und emotionalen Melodien und überraschten das Publikum erneut.

Vorsitzender Josef Knoblauch kündigte danach einen traditionellen Programmpunkt an. Insgesamt 13 Nachwuchsmusiker haben das Verbands-Jugendleistungsabzeichen in Silber abgelegt. In traditioneller Weise bekamen sie die grüne Uniformjacke überreicht, was die Übernahme in das Große Blasorchester symbolisiert.

Krönender Abschluss

In der folgenden Solo-Nummer „Saxpack“ zeigte Solist Boas Dünkel sein Können auf dem Saxofon und wurde mit stehendem Applaus belohnt. Als daraufhin die zweite Gastsängerin des Abends, Christiane Weber, die emotionalen Töne aus „Control“ von Zoe Wees in Begleitung des Großen Blasorchesters performte, gab es für das Publikum kein Halten mehr. Stehende Ovationen waren der verdiente Lohn für die grandiosen musikalischen Darbietungen. Einen großen Danke sagte Vorsitzender Josef Knobloch den Musikern, den musikalischen Leitern sowie allen Helfern.

Noch einmal richtig voll wurde es auf der Bühne, als sich mehr als 130 Künstler zum großen Finale zusammenfanden. Die Bühne und Halle bebte als mit der gemeinsamen Tauberfranken-Hymne unter dem Dirigat von Guido Rennert persönlich, das Jahreskonzert seinen Abschluss fand.